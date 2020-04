Mascherine e Face ID non vanno d’accordo: come fare

Gli utenti di iPhone X e modelli successivi stanno scoprendo che a Face ID non piacciono le mascherine. Per cercare di contenere l’epidemia da coronavirus (SARS-CoV-2), per molti è diventato utile, e in alcuni casi anche obbligatorio, indossare delle mascherine protettive, un modo semplice per ottenere una prevenzione primaria, usando dispositivi di sicurezza come le mascherine chirurgiche o ancora meglio quelle dotate di filtro FFP2 o FFP3.

Il Face ID di Apple è comodo perché protegge lo smartphone con il riconoscimento facciale, ma è progettato per impedire che il sistema venga ingannato tramite maschere o altre tecniche e quindi non consente di sbloccare il dispositivo indossando una mascherina. Un portavoce di Apple ha spiegato al Wall Street Journal che il Face ID è progettato per tenere conto di occhi, naso e bocca, ricordando agli utenti che è possibile sbloccare il dispositivo usando ad ogni modo un codice.

Come disattivare Face ID

Per disattivare Face ID basta andare in Impostazioni > Face ID e codice, ed eseguire una delle seguenti operazioni:

Disattivare Face ID solo per degli elementi specifici per disattivare una o più opzioni: “Sbloccare iPhone”, “Apple Pay”, “iTunes e App Store” o “Riempimento automatico di Safari”.

Disattivare Face ID: toccando “Inizializza Face ID”.

C’è un modo per farsi riconoscere con la mascherina?

Se siete abituati al Face ID, sapete bene quanto è comodo e veloce; così come il Touch ID ha rivoluzionato l’autenticazione grazie a un’impronta digitale, il Face ID l’ha trasformata con il riconoscimento facciale. Cosa si può fare per permettere a Face ID di effettuare il riconoscimento anche indossando una mascherina?

iOS offre la possibilità di “configurare un aspetto alternativo” andando in Impostazioni > Face ID e codice. La tecnologia di Apple impara a riconoscere l’utente nel corso del tempo (quando indossa gli occhiali, senza occhiali, con vari tipi di barba e baffi, ecc,) ma andando su queste impostazioni è possibile aggiungere un aspetto differente seguendo le istruzioni visualizzate sullo schermo.

La procedura prevede di posizionare il volto nel riquadro della fotocamera, quindi muovere la testa in modo circolare per essere sicuri di inquadrare tutti i lati. Eseguendo la procedura di rilevamento Face ID con una mascherina, iOS avvisa “prova a rimuovere ciò che potrebbe coprirti il volto”. Con un po’ di pazienza e, spostando leggermente la mascherina dalla bocca, alcuni utenti riferiscono di essere riusciti a “ingannare” Face ID.

I laboratori di Xuanwu di Tencent riferiscono che è possibile cercare di migliorare il riconoscimento con la mascherina, aggiungendo il volto normale, quello ricoperto con la mascherina posizionata a sinistra della bocca, e poi un altro volto ancora con la mascherina spostata leggermente sulla destra. Sinceramente noi abbiamo provato e, il sistema indicato, non ha funzionato: Face ID, almeno con il volto di chi scrive, non si è fatto ingannare.

Possibili alternative potrebbero essere le mascherine filtranti sulle quali è riportato il naso, la bocca e il mento dell’utente: un progetto nato per scherzo ma che potrebbe forse davvero essere una risposta al problema di usare Face ID con mascherine, soprattutto ora che dovremmo probabilmente imparare a vivere a lungo con questo inconveniente.

Un diverso approccio è quello dell’intelligenza artificiale: la società cinese Hanwang ci sta lavorando: con il machine learning ha addestrato una intelligenza artificiale a riconoscere i volti dei suoi dipendenti che indossando una maschera, e a quanto parse il sistema arriva a un tasso di riconoscimento del 95%.

Apple potrebbe rilasciare un aggiornamento per “allentare” i meccanismi anti-spoofing previsti per Face ID ma è difficile pensare che a Cupertino mirino ad abbassare la guardia in termini di sicurezza, uno dei suoi principali punti di forza dei suoi prodotti.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Face ID, Apple e iPhone sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Coronavirus sono disponibili da questa pagina.