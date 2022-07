Amazfit annuncia gli smartwatch Bip 3 e Bip 3 Pro

Amazfit non ha certo bisogno di presentazioni quando si tratta di smartwatch e oggi ne annuncia due della serie Bit. Si tratta di Bit 3 e 3 Pro.

Amazfit Bip 3 e Bip 3 Pro sono entrambi dotati di un display a colori da 1,69 pollici realizzato in vetro temperato 2,5D e ricoperto da un rivestimento anti-impronta. La serie Amazfit Bip 3 offre una gamma di oltre 50 quadranti, così da poter personalizzare l’esperienza grafica dell’orologio, tutti disponibili per il download nell’app Zepp.

Gli smartwatch racchiudono una batteria di 280 mAh, in un corpo sottile e leggero, che offre un’autonomia di 14 giorni con una sola carica e un utilizzo tipico. Tra i due, il modello Pro è quello studiato per correre, andare in bicicletta o camminare, perché dotato di GPS integrato con supporto a 4 sistemi di posizionamento satellitare. Questo vuol dire che durante l’attività fisica sarà possibile lasciare a casa lo smartphone ed eseguire comunque un allenamento geolocalizzato, mentre Amazfit Bip 3 supporta la connessione al GPS del telefono cellulare.

Con una classificazione di 5 ATM, la serie Amazfit Bip 3 è in grado di resistere a una pressione d’acqua equivalente a una profondità di 50 metri. Il modello 3 Pro dispone, inoltre, di una modalità sportiva per il nuoto in acque libere, resa possibile dal GPS integrato.

A livello di salute, sia Amazfit Bip 3, che Bip 3 Pro sono dotati di una funzione di misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue in grado di fornire un risultato in 25 secondi. Ancora, la serie Amazfit Bip 3 tiene traccia di dati essenziali per la salute come la frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno (compresi gli stadi del sonno e i sonnellini diurni) e il ciclo mestruale, senza rinunciare al punteggio PAI, che utilizza algoritmi per prendere in considerazione i dati convenzionali relativi alla salute e alla forma fisica, come la frequenza cardiaca e il conteggio dei passi, nonché i dati raccolti dalle attività quotidiane dell’utente, come giocare con il proprio animale domestico, e convertirli in un solo punteggio intuitivo, unico per l’utente.

Prezzi e disponibilità

Amazfit Bip 3 è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 59,90 €, mentre Amazfit Bip 3 Pro è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 69,90 €.