Meater Original è il termometro wireless da cucina

Meater, marchio noto per i suoi termometri wireless da cucina per il controllo della cottura della carne, presenta Original, l’ultima novità nel settore. Original è il primo utensile per carne 100% senza fili, per stupire gli amanti del barbecue.

A livello di caratteristiche il termometro Meater Original è completamente wireless e dotato di un doppio sensore: il primo, indicato per la temperatura interna, resiste fino a 100°C; mentre il secondo, per la temperatura ambiente, registra fino a 275°C.

In questo modo, lo strumento si rileva utile e di facile utilizzo grazie all’app gratuita di supporto, Meater, disponibile per dispositivi iOS e Android, che guida praticamente gli utenti nella cottura, e che offre soluzioni personalizzate durante ogni fase del processo di preparazione dei cibi.

Inoltre, grazie alla presenza di un algoritmo avanzato, è possibile stimare il tempo di cottura delle proprie pietanze. Per scaricare l’app Meater è sufficiente cliccare sui collegamenti dei rispettivi app store: qui per App store per iPhone e iPad, invece su Google Play Store da questa pagina per Android. Naturalmente si tratta di un’app completamente gratuita.

Il termometro Meater Original ha una portata di 10 metri ed è disponibile sul sito di Athena al prezzo consigliato al pubblico di 89 €. I prodotti Meater sono disponibili anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.

