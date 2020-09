Amazfit GTR 42mm, lo smartwatch è in offerta a soli 94 € con coupon dedicato

Amazfit GTR, lo smartwatch Huami nella sua versione da 42 mm, è in super offerta a soli 94 euro grazie al coupon dedicato TVUM16VPK8.

Lo smartwatch riprende le linee e lo stile della versione da 47 mm, nonché le caratteristiche, adattandole questa volta da un form factor più ridotto, preferito da chi ha un polso più piccolo e preferisce dispositivi più discreti e meno vistosi.

L’autonomia di Amazfit GTR 42mm è di circa 12 giorni, la metà rispetto al fratello maggiore, ma può starci considerando la dimensione più piccola dell’orologio, che permette di ospitare una batteria da 195 mAh.

Dove l’orologio non accetta alcun compromesso è l’estetica, davvero brillante. Lo schermo propone una unità da 1,2 pollici con tecnologia AMOLED 326 ppi e risoluzione di ben 390 x 390, proprio come sul modello da 47 mm. Naturalmente, è protetto dal Corning Gorilla, ed è certificato 5 ATM per immersioni fino a 50 metri.

Non mancano GPS + GLONASS grazie ai quali è possibile tracciare in modo preciso ben 12 modalità sportive, tra cui corsa, camminata, alpinismo, nuoto, e allenamenti indoor.

Il suo sensore per il battito cardiaco è in grado di tenere traccia della frequenza 24 ore su 24, mentre a livello di connettività impiega il bluetooth 5.0, per un abbinamento con lo smartphone sempre preciso e stabile.

Dal look classico è uno degli smartwatch più belli sul mercato, con la cassa in lega di alluminio particolarmente elegante. Con il suo peso di 63 grammi circa, ha dimensioni di 25,50 x 4,26 x 0,92 cm. Un piccolo gioiello di eleganza al polso.

Si ordina direttamente a questo indirizzo a 94 euro, applicando il codice sconto TVUM16VPK8 in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.