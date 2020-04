Amazfit T-Rex, lo smartwatch rugger in offerta lampo a 120,63 euro

Amazfit ha ormai raggiunto una certa fama nel panorama degli smartwatch. Lo ha fatto proponendo smartwatch di qualità, con numerosissime funzioni, a prezzi assolutamente accessibili. L’ampia line up di smartwatch della società si arricchisce dell’ennesimo esponente, questa volta rugged. Prende il nome di Amazfit T-Rex, e al momento lo si acquista con 20 euro di sconto.

E’ il primo smartwatch dell’azienda ottimizzato per il fitness all’aperto, robusto, con un ampio display e una lunga durata della batteria. Progettato per gli sport all’aria aperta, il T-Rex gode di una certificazione di rango militare (MIL-STD-810). Resistente alle alte temperature e alle condizioni estreme, gode di pulsanti metallici per facilitare il funzionamento in alcune condizioni all’aperto.

Ovviamente, è ATM 5, quindi resistenza alle immersioni fino a 50 metri, mentre l’autonomia è di 20 giorni, anche grazie ad un chip Sony GPS a basso consumo che se attivato di continuo, comunque garantisce 40 ore di funzionamento. Amazfit T-Rex gode di un ampio display AMOLED da 1,3 pollici, ed è proposto in cinque diverse colorazioni, ulteriormente personalizzabile grazie alle 30 watch faces già disponibili.

Gode di funzione always-on, quindi con display sempre acceso per mostrare l’ora, e permette all’utente di tracciare ben 14 diverse discipline sportive, tra cui corsa esterna, passeggiate, ciclismo all’aperto, alpinismo, ciclismo indoor, ellittica, piscina freestyle, e altre ancora.

Non mancano GPS + GLONASS, né tutti i sensori che consentono di calcolare calorie e passi. Gode di un cinturino in silicone assorbente e confortevole, e di un BioTracker con sensore ottico PPG che offre alta precisione per il calcolo della frequenza cardiaca 24 ore su 24. Non mancano poi le funzione per il monitoraggio del sonno, i promemoria sedentario, e le notifiche per chiamate in arrivo, messaggi di testo, anche da app terze. Il vetro protettivo impiegato è il Corning gorilla 3 con rivestimento anti-impronta.

Si collega allo smartphone tramite applicazione Amazfit, gode di Bluetooth 5.0 e lo schermo ha una risoluzione di ben 360 x 360. Quanto alla batteria, è da 390 mAh, mentre le dimensioni dell’orologio ha dimensioni di 12,60 x 12,50 x 6,20 cm.

Solitamente costa circa 140 euro, ma al momento se lo ordinate riceverete uno sconto netto di 20 euro. Clicca qui per comprarlo.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.