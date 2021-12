BMW Digital Key ora disponibile per gli smartphone Android

Nell’ambito del Car Connectivity Consortium, BMW continua a implementare lo sviluppo e la distribuzione della Digital Key. La chiave digitale BMW sarà disponibile per gli smartphone con sistema operativo Android. Grazie a questo aggiornamento, il numero di modelli di smartphone compatibili aumenterà e di conseguenza anche il numero di guidatori che potranno utilizzare la BMW Digital Key in futuro.

La BMW Digital Key è ora disponibile per gli smartphone Android, a partire dalla serie Samsung Galaxy S21 e Google Pixel 6 e 6 Pro.

La BMW Digital Key permette di svolgere varie funzioni: ad esempio, è possibile aprire e chiudere la vettura BMW semplicemente accostando lo smartphone alla maniglia della portiera del conducente e il motore può essere avviato posizionando il telefono cellulare nel vano di ricarica wireless. Per garantire facilità d’uso e sicurezza, la Digital Key viene memorizzata sul secure element dello smartphone e può essere facilmente configurata tramite l’app My BMW, un optional disponibile per quasi tutti i modelli BMW.

Nella prossima versione sarà possibile trasmettere la chiave digitale a cinque amici. Le funzionalità della Digital Key Plus, basata sulla banda ultralarga, saranno introdotte anche per gli smartphone Android in futuro.

BMW è anche il primo produttore ad offrire un sistema secondo lo standard globale CCC (Car Connectivity Consortium) disponibile sia per iOS che per Android. Apple ha integrato API specifiche in iOS sin da iOS 13.4 (“CarKey”).

