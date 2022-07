Amazon consegna in e-bike e a piedi a Londra

Amazon inizia le consegne Green. Le prime a Londra, dove il colosso consegna i primi pacchi in e-bike cargo e a piedi. Si tratta di un importante obiettivo, mentre la società continua i suoi progressi nella lotta ai cambiamenti climatici.

L’azienda ha aperto un hub di micromobilità nel centro di Londra e afferma che i cargo e le e-bike effettueranno più di un milione di consegne all’anno dall’hub di Hackney. All’inizio, le e-bike e le consegne a piedi saranno in servizio in oltre un decimo della zona a bassissime emissioni della città (ULEZ). Le e-bike e i veicoli completamente elettrici sono esenti dalle commissioni London Congestion Charge e ULEZ, quindi Amazon e i suoi partner di consegna eviteranno di pagarli.

Amazon prevede di aprire più hub di consegna e-cargo nel Regno Unito nei prossimi mesi. Ha già più di 1.000 furgoni elettrici in strada nel paese. All’inizio di quest’anno, la società ha aggiunto cinque veicoli pesanti completamente elettrici alla sua flotta del Regno Unito per sostituire i camion diesel.

Non è la prima volta che Amazon utilizza e-bike cargo. Euronews osserva che vengono utilizzati per le consegne in cinque città in Francia e sette aree metropolitane in Germania. Impiega anche scooter elettrici in Italia e Spagna. A partire dallo scorso novembre, l’azienda stava soddisfacendo i due terzi delle consegne a Parigi con e-bike, corrieri a piedi e furgoni elettrici.

Nell’ambito del suo progetto Shipment Zero, Amazon mira a fornire il 50% dei pacchi con emissioni nette di carbonio zero entro il 2030 e si aspetta di diventare a zero emissioni di carbonio nette entro il 2040.

La società prevede inoltre di gestire le sue operazioni interamente sulle energie rinnovabili entro il 2025. Installerà più di 30.000 pannelli solari aggiuntivi nei suoi siti di Manchester, Coalville, Haydock, Bristol e Milton Keynes entro la fine dell’anno. Amazon ha 18 progetti in tal senso nel Regno Unito e sta lavorando per raddoppiare il numero entro il 2024.