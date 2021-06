Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro, l’aspirapolvere con sensore ToF a 250 euro con codice sconto

Se siete amanti delle pulizie smart, non potrete certamente perdervi la promozione sul Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro, uno dei robot aspirapolvere più intelligenti in circolazione, con possibilità di evitare gli ostacoli grazie ad un sensore 3D. Potete acquistarlo al momento in offerta inserendo i codici sconto indicati nella pagina, per ottenerlo ad un prezzo finale di 250 euro.

Tra le sue innumerevoli funzioni, naturalmente, il robot propone navigazione visiva 3D e percorso di pianificazione intelligente, per una pulizia più smart, con una precisione della mappatura di 5 volte superiore alla concorrenza.

Questo anche grazie al chip ad alte prestazioni, il Cortex-A53, che consente un funzionamento multi-core più efficace, con una potenza di aspirazione di ben 3.000Pa. Questo, si unisce ad una potente batteria da 5.200mAh, per una pulizia longeva.

Tra i suoi numerosi sensori, di grande rilievo quello che permette di evitare automaticamente gli ostacoli,. Grazie al 3D VSLAM il robot costruisce visivamente una mappa, e naviga automaticamente. Grazie ad un sensore ToF è in grado di misurare se lo spazio davanti a sé è ampio per poterci passare, così da evitare di toccare qualsiasi ostacolo incontri.

Gode anche di un serbatoio d’acqua da 250ml, grazie al quale potrà anche lavare il pavimento; grazie ad una particolare spazzola a “V”, è in grado di offrire una profonda pulizia, anche nelle piccole fessure. E’ possibile impostare a livello software anche muri invisibili, che il robot non potrà oltrepassare.

Ovviamente, per migliorare l’efficienza della pulizia, il robot impara automaticamente le mappe e le partizioni in diverse sezioni, così da offrire sempre la migliore pulizia possibile.

Solitamente, Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro ha un prezzo di 349 dollari, ma al momento è possibile acquistarlo a questo indirizzo ad un prezzo finale di 250 euro, utilizzando i coupon presenti nella pagina, che cambiano a seconda del paese di origine.