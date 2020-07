Amazon porterà su Prime Video il videogame Fallout

Amazon sta lavorando con i creatori di Westworld alla serie tv ispirata al videogame post-apocalittico Fallout. Presto su Prime Video ci sarà dunque lo show basato sulla serie post-apocalittica di Bethesda.

La conferma è arrivata tramite Twitter, sugli account di Bethesda e Amazon. Bethesda ha confermato che i creatori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy, stanno sviluppando la nuova serie tv attraverso la loro società di produzione Kilter Films.

Bethesda afferma di aver provato strade diverse, in passato, per adattare Fallout a un film o a una serie tv nell’ultimo decennio e che la visione di Nolan e Joy è stata la prima ad averli convinti.

Non sono emersi altri dettagli sulla serie, ma Bethesda, in un comunicato, parla della presenza, nella sceneggiatura, del tono “serio e apro” associato all’ironica e alle fantasie nucleari dei B-movie. Ci si può aspettare, quindi, uno show post-apocalittico, ma non troppo cupo.



Sulla serie Westworld, remake di un film scritto e diretto da Michael Crichton, romanziere e regista scomparso alcuni anni fa per un tumore, autore di Jurassic Park e di ER Medici in prima linea, per citare solo due dei suoi più clamorosi successi, si può leggere una recensione in questo articolo sul successo di Westworld.

Agli appassionati del genere ricordiamo che Westworld per iOS è disponibile anche in lingua italiana gratuitamente su App Store, con acquisti in-app a partire da 1,09 euro.

