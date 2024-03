La serie TV Fallout Amazon Prime Video è fedele al gioco

Dal progetto del 2020 fino ai primi dettagli svelati a fine 2023: finalmente ora Amazon rilascia un primo trailer completo per l’action movie Fallout, serie TV che sta per arrivare su Prime Video: si tratta del primo sguardo approfondito che i fan della saga di videogiochi possono dare alla serie.

A giudicare dalle prime impressioni sembra che il team creativo abbia scelto di catturare la caratteristica miscela di irriverenza e violenza che ha aiutato la serie di giochi di Bethesda a ottenere così tanto successo.

La clip è incentrata su Lucy (Ella Purnell), una giovane donna che emerge da un bunker antiatomico in quella che prima era Los Angeles, 200 anni dopo l’apocalisse nucleare. Lucy scopre rapidamente che la vita in superficie non è così comoda come stare in un caveau di lusso.

“Praticamente ogni persona che ho incontrato qui ha cercato di uccidermi,” afferma, pochi secondi prima di vedere un robot che tenta di prelevare i suoi organi.

Il trailer e la serie TV ottengono una mano dal fascino ultraterreno di Walton Goggins. Il suo personaggio sopravvive in qualche modo all’apocalisse e si ritaglia una vita come cacciatore di taglie noto come The Ghoul. Il trailer ha un sacco di altri riferimenti che certamente faranno piacere ai gamer che hanno amato la serie videoludica.

La serie è stata creata dai creatori di Westworld, Jonathan Nolan e Lisa Joy. Lo show riporterà in auge molti degli elementi visti nei giochi, tra cui il suo stile retrofuturistico, il commento sociale tagliente e problemi ambigui di moralità.

Amazon ha anche colto l’occasione per rivelare che Fallout arriverà su Prime Video l’11 aprile, un giorno prima di quanto precedentemente annunciato. Non sarà neppure necessario aspettare una settimana tra un episodio e l’altro, perché l’intera stagione sarà rilasciata in una sola volta.

