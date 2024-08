TikTok e Pinterest firmano con Amazon per acquisti social

Pubblicità

A breve si potranno effettuare acquisti Amazon direttamente dalle app social Pinterest e TikTok, senza dover uscire dalle applicazioni in cui si sta navigando. Fino ad oggi, la presenza sui due network di un link per gli acquisti Amazon avrebbe condotto all’interfaccia del colosso dell’eshopping, ma la rivoluzione è dietro l’angolo.

Gli utenti potranno acquistare prodotti direttamente dagli annunci Amazon che appaiono su Pinterest o TikTok. Normalmente, cliccando su un annuncio, l’utente verrebbe reindirizzato all’interfaccia di Amazon, ma con il nuovo accordo raggiunto dalle parti isarà possibile completare l’acquisto direttamente su TikTok o Pinterest, utilizzando il metodo di pagamento e l’indirizzo di spedizione salvati nel proprio account Amazon.

The Information afferma di aver visto screenshot degli annunci, che mostrano più dettagli del solito, come i prezzi dei prodotti, i tempi di spedizione stimati e l’idoneità per la spedizione Prime. Si tratta di informazioni che precedentemente l’utente avrebbe potuto verificare sulle pagine Amazon alle quali veniva reindirizzato, ma che adesso necessariamente devono essere riportate su TikTok o Pinterest, così da facilitare gli acquisti.

Questi nuovi accordi sembrano ampliare le collaborazioni precedenti di Amazon con Meta e Snap, e fanno certamente parte di un’iniziativa interna chiamata Project Handshake.

Anche per Snapchat e Instagram valgono le stesse regole, permettendo di acquistare prodotti direttamente dalle loro app. Tuttavia, come sottolinea The Information, non è chiaro perché TikTok abbia deciso di partecipare a questo accordo, considerando che il colosso dei video brevi sta cercando di espandere la propria piattaforma di shopping.

Già dal 2022 TikTok ha lanciato l’hub per il live shopping, almeno in Nord America, aggiungendo da allora funzionalità rilevanti, come una scheda dedicata ai negozi e pulsanti per acquisti durante le dirette. Il fatto di consentire lo shopping su Amazon potrebbe ridurre certamente le vendite sulla propria piattaforma.

Ricordiamo che al momento TikTok potrebbe comunque avere problemi ben peggiori di queste decisioni, perché rischia di essere bandito negli Stati Uniti se la sua società madre cinese, ByteDance, non accetterà di venderla ad entità statunitensi. Ciò nonostante, interesse e utenti di TikTok sono in costante crescita, così come il fatturato: è la prima app ad aver superato un miliardo di dollari in un solo trimestre.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili nella sezione dedicata di macitynet.