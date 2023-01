Anche IBM licenzia, via 3900 dipendenti

Continua l’ondata di licenziamenti nel mondo IT. Dopo Twitter, Meta, Amazon, Google, Microsoft e Spotify, anche IBM sta riducendo di molto il personale.

IBM ha annunciato 3900 licenziamenti nell’ambito di alcuni disinvestimenti in attività, e in mancanza dell’obiettivo annuale di liquidità, cercando in questo modo di diminuire probabili problemi legati alla chiusura del quarto trimestre fiscale.

James Kavanaugh, Chief Financial Office di IBM, ha riferito a Reuters che l’azienda è ancora impegnata in assunzioni in ambito ricerca e sviluppo; i licenziamenti riguardano Kyndryl (società spinoff di IBM che si occupa della progettazione, costruzione e gestione di i sistemi tecnologici mission-critical) e di una parte della divisione AI di Watson Health (soluzioni per l’assistenza sanitaria).

I licenziamenti, come accennato, hanno investito un po’ tutti i big del mondo IT ad eccezione di Apple (almeno per ora), con numeri importanti come quelli di Google che licenzierà 12mila dipendenti a livello globale, pari a circa il 6% del totale, e Amazon che licenzierà 18mila dipendenti.

Google, a quanto pare, era stata spinta a licenziamenti di massa ancora più importanti. Un fondo di investimento che vede Google come principale investitore, ha suggerito ulteriori tagli, arrivando fino a 30.000 persone in meno.

Le aziende tecnologiche hanno aumentato il loro organico nel periodo della pandemia, ma successivamente sono state costrette a ridurre il personale, sia per la diminuzione delle entrate pubblicitarie, sia per incertezze dal punto di vista delle prospettive economiche, co la situazione dal punto di vista globale non favorevole né per le aziende né per gli investitori.

Daniel Ek, amministratore delegato di Spotify, spiegando le ragioni della decisione in un messaggio inviato ai dipendenti ha riferito di essere stato «troppo ambizioso ad investire oltre la nostra crescita dei ricavi».

