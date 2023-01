AKAI APC Key 25 MK2, tastiera MIDI perfetta per Ableton Live

Per registrare in studio ma anche per suonare gli strumenti virtuali durante un concerto: la nuova tastiera AKAI APC Key 25 MK2 è un controller MIDI che viene venduto insieme al software Ableton Live Lite, sicché è operativo già dopo lo spacchettamento.

È una tastiera a due ottave con tasti mini sensibili alla dinamica, perciò piuttosto compatto (siamo intorno ai 32 x 19 x 5 centimetri e pesa poco meno di un chilogrammo) e incorpora una matrice di 40 pad retroilluminati a LED per la gestione delle Clip nella finestra Session del software.

Ci sono poi 8 controlli fisici rotativi per il volume, il pan e i send delle tracce nel mixer e 4 pulsanti per spostarsi in orizzontale o verticale all’interno del progetto per selezionare le tracce e le relative Clip da gestire, oltre ai pulsanti dedicati alla trasposizione per ottave per coprire fino a 10 ottave di estensione e il tasto di Sustain che simula il tipico controllo da pedale direttamente dalla plancia dello strumento.

Si collega al computer (Mac o PC) senza bisogno di installare alcun software e viene alimentata dalla macchina stessa. Il manuale utente in italiano (da pagina 28) potete scaricarlo da qui.

Differenze col modello precedente

Con un design più moderno, si distingue dal modello precedente anche per la presenza di una tastiera di tipo synth action di nuova generazione che offre una meccanica simile a quella delle tastiere MIDI di dimensioni più grandi.

L’azienda ha migliorato anche la retroilluminazione a LED dei pad che, oltre ad essere più luminosa, supporta centinaia di colori differenti perciò riesce a riprodurre meglio il colore assegnato alle Clip nel software Ableton Live.

Inoltre i potenziometri hanno un’escursione di 360 gradi (anziché 270°) il che rende l’interazione ancora più immediata, ed è stata spostata la porta USB-B (dal fianco al retro) sicché ora è più facile affiancare il controller ad altri strumenti.

Software gratuiti (e non)

Oltre agli strumenti presenti in Ableton Live, AKAI APC Key 25 MK2 funziona con tutti gli altri virtual instrument VST o AU esistenti.

Registrando il controller sul sito ufficiale e usando il codice in confezione sarà possibile sbloccare una versione Lite del software Ableton Lite e tre licenze d’uso gratuite per l’utilizzo di altrettanti strumenti virtuali della Air Music Tech: il sintetizzatore virtual analog Hybrid 3 (comodo per i generi EDM, Trap, House, Techno ed elettronica moderna in generale), il pianoforte acustico Mini Grand e il piano elettrico Velvet.

Disponibilità e prezzo

AKAI APC Key 25 MK2 costa 99 € ed è in vendita anche su Amazon.

Altri strumenti AKAI

In passato abbiamo trattato altri strumenti dell’azienda, come il campionatore musicale AKAI MPC One e le tastiere AKAI MPK Mini Play e AKAI MPK Mini MK3.