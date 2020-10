Anche in lockdown con Disney+ e GroupWatch i film si vedono insieme

Un po’ come accaduto per Netflix nei mesi addietro, anche Disney+ si sta attrezzando per rendere la visione di film di gruppo adatta ai tempo del Coronavirus: è possibile con Disney+ e la funzione GroupWatch, che permette ad amici e parenti di guardare insieme un film in modalità virtuale, tramite l’app.

GroupWatch è una funzionalità che permette di riunirsi per la visione di un film, senza stare a contatto fisico. Un modo per non rinunciare a una serata tra amici anche ai tempi del lockdown. GroupWatch sincronizzerà la riproduzione in streaming per permettere agli utenti di guardare insieme la stessa scena, anche stando lontani.

Con Disney+ per iniziare un GroupWatch è sufficiente scegliere il titolo che si vuole guardare su qualsiasi applicazione Disney+ mobile o web, selezionare l’icona GroupWatch sulla pagina dei dettagli e invitare al gruppo amici e parenti. Così facendo si riceverà un link da condividere tramite SMS, email, social media e altri canali ancora. A quel punto sarà sufficiente cliccare su Inizia lo streaming.

Ovviamente, sarà possibile invitare al gruppo di visione solo amici e parenti che hanno attivo un abbonamento Disney+. E’ possibile invitare anche persone non abbonate, ma prima di iniziare la visione dovranno comunque sottoscrivere un abbonamento, mensile o annuale che sia.

GroupWatch è disponibile per una visione fino a 7 persone, host incluso. Inoltre, possono partecipare fino a 4 profili diversi di un account Disney+ e guardare così insieme un film o una serie televisiva. Al momento i profili bambini non possono partecipare ai GroupWatch.

