Fujinon GF 30mm f/3.5 R WR, l’obiettivo per la fotografia di strada e paesaggistica

C’è un nuovo obiettivo per le fotocamere Large Format di Fuji: si chiama Fujinon GF 30mm f/3.5 R WR ed è stato progettato principalmente per fotografare paesaggi, street e architettura urbana. E’ nello specifico un obiettivo grandangolare con lunghezza focale equivalente a 24mm (nel formato pellicola 35 mm, ndr) che si va ad aggiungere alla famiglia di obiettivi intercambiabili GF progettati per il sistema di fotocamere FUJIFILM GFX Large Format, caratterizzato da un sensore più grande del 70% (dimensioni pari a 43,8mm x 32,9mm, misura 55mm in diagonale) rispetto a un sensore full frame da 35 millimetri.

Questo nuovo obiettivo è costituito da 13 elementi suddivisi in dieci gruppi, inclusi due elementi asferici e due elementi ED. I gruppi ottici sono posizionati per controllare diverse aberrazioni, in particolare la distorsione a cui sono soggetti gli obiettivi grandangolari, in modo da ottenere un’elevata nitidezza da bordo a bordo. Fujinon GF 30mm f/3.5 R WR pesa solo 510 grammi, è lungo poco meno di 10 centimetri ed ha un diametro di 8,4 centimetri, bilanciandosi bene sulle fotocamere GFX. Per altro il paraluce in dotazione può anche essere fissato all’indietro, per ridurre l’ingombro quando non lo si utilizza.

Quest’ottica utilizza un sistema di messa a fuoco interno che promette un AF veloce e silenzioso; inoltre può inseguire i soggetti in un angolo di campo costante anche quando la posizione di messa a fuoco cambia. Il focus breathing è invece stato ridotto ad appena lo 0,05%, rendendolo un ottimo obiettivo anche per le riprese video. L’obiettivo è anche weather-sealed grazie a nove guarnizioni che lo rendono resistente alla polvere e agli agenti atmosferici, per un impiego fino a temperature di -10°C, pertanto è garantita alta affidabilità durante le riprese anche in condizioni climatiche avverse o in ambienti polverosi.

Fujifilm Fujinon GF 30mm f/3.5 R WR sarà in vendita dalla metà di luglio, presumibilmente anche su Amazon (dove sono in vendita anche gli altri compatibili con il sistema GF), al prezzo indicativo e suggerito al pubblico di 1.835 euro iva inclusa.