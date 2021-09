Apple avrà anche una sorpresa iMac martedì 14 settembre

Non ci sono dubbi che i protagonisti dell’evento California Streaming saranno gli iPhone 13, con i modelli Pro per la prima volta anche in versioni top con 1TB di spazio di archiviazione come previsto da Ming Chi Kuo, oltre ad Apple Watch Serie 7 e AirPods 3: ma sembra che Apple avrà anche una piccola sorpresa nel comparto iMac, sempre nell’evento di martedì 14 settembre.

Purtroppo per gli appassionati dei computer Apple non sono previste macchine nuove sul palco di Apple Park, ma sembra che la multinazionale di Cupertino annuncerà la disponibilità degli iMac M1 24 pollici in tutte le colorazioni negli Apple Store nel mondo.

Ricordiamo infatti che Apple ha presentato i nuovi iMac M1 con design completamente rivisto il 20 aprile in sette colori diversi: verde, giallo, arancione, rosa, viola, blu e argento. Pochi giorni dopo, per la precisione il 29 aprile, Apple ha annunciato che tutte le colorazioni potevano essere acquistate su Apple Store online, inclusi i modelli arancione, giallo e viola non in mostra e non acquistabili nei negozi della catena Apple Store nel mondo.

Secondo Mark Gurman questo cambierà con l’evento California Streaming del 14 aprile, quando Apple annuncerà che, a partire dalla prossima settimana, gli iMac M1 24 pollici in tutte le colorazioni saranno in mostra e in vendita nei suoi negozi. Qundi anche i modelli in color giallo, viola e arancione si potranno ammirare e provare negli Apple Store per confrontarli con le altre tinte prima di procedere con l’eventuale acquisto.

Not iPhone and Apple Watch only, some minor Mac news to look out for on September 14: Apple will start selling all 24-inch M1 iMac colors in retail stores. Yellow, orange, and purple were previously available only online. — Mark Gurman (@markgurman) September 10, 2021

Tra le previsioni del giornalista statunitense ricordiamo anche quella che punta a due presentazioni Apple per questo autunno inverno 2021, con il secondo evento dedicato alle novità MacBook Pro e iPad. Invece per gli iMac top di gamma con processore Apple Silicon destinati a sostituire gli attuali iMac 27 pollici con processori Intel sembra che dovremo attendere fino al prossimo anno.

Indipendentemente dalla disponibilità di colori e modelli negli Apple Store, è comunque possibile acquistare iMac M1 24 pollici da questa pagina di Amazon con prezzi scontati rispetto a quelli di listino.

