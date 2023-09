IFA 2023 EVE Play porta la musica di Apple su ogni Hi-Fi, Matter in arrivo per altri accessori

A IFA 2023 Eve alza l’asticella della tecnologia intuitiva per la casa smart proponendo non solo due nuovi interessanti dispositivi, ma anche importanti aggiornamenti firmware gratuiti per migliorare gli accessori già rilasciati rendendoli compatibili con lo standard universale Matter.

Eve Play

A IFA 2023 EVE torna nel campo dell’audio, con una perfetta integrazione nelle case in cui sono presenti dispositivi Apple. Per l’occasione ha presentato Eve Play, un dispositivo di streaming audio per i sistemi Hi-Fi, che sfrutta esclusivamente AirPlay 2 per integrare sistemi audio di ogni età e con ogni tipo di collegamento grazie ai collegamenti RCA, audio ottico e coassiale sul retro. Può essere collegato direttamente via Ethernet ad un router per la massima efficienza e la minima sensibilità alle interferenze del Wi-Fi.

Incapsulato in un design piuttosto elegante, l’adattatore audio di alta gamma collega i sistemi stereo alla propria rete domestica per una riproduzione musicale via wi-fi dai dispositivi Apple.

A bordo troviamo anche un microfono che permette di sincronizzare il sistema collegato con speaker presenti in altre stanze. E’ possibile anche regolare il ritardo in modalità manuale grazie alle opzioni disponibili nell’applicazione Eve che guadagna anche questa capacità

Eve Thermo Control

L’altro nuovo dispositivo in mostra a IFA 2023 è Eve Thermo Control, un controllore di temperatura e sensore wireless per Eve Thermo. Con Eve Thermo Control, Eve Thermo ottimizza automaticamente il riscaldamento in base alla temperatura presente all’interno di un determinato punto della stanza.

Il display integrato ad alto contrasto permette di leggere senza sforzo la temperatura attuale in un colpo d’occhio, così da poter intervenire tramite semplice tap grazie ai controlli touch integrati.

Aggiornamento Eve Thermo abilitato a Thread

Arriverà il 14 novembre l’aggiornamento firmware gratuito per Eve Thermo, grazie al quale sarà compatibile con Thread, il protocollo usato anche da Matter e grazie all’integrazione che questo porterà con l’aggiornamento delle sue specifiche per la gestione della termoregolazione.

La comunicazione diretta con il nuovo Eve Thermo Control consentirà un riscaldamento automatico più preciso visto che quest’ultimo potrà essere posizionato in corrispondenza dell’utente e non vicino al radiatore, e aggiungendo Amazon Alexa, Samsung SmartThings o Google Home come piattaforma secondaria, tutti in casa potranno regolare la temperatura tramite comandi vocali. Ad un singolo Thermo Control potranno essere abbinati fino a 4 radiatori.

Aggiornamento Eve MotionBlinds

Stessa data prevista in coincidenza con le nuove specifiche di Matter per l’aggiornamento firmware gratuito a Eve MotionBlinds, che aggiungerà Adaptive Shading e massima interoperabilità. Questo dispositivo permette di aprire e chiudere le tende di casa.

Con questo aggiornamento firmware gratuito a Matter, disponibile il 14 novembre, Eve MotionBlinds per tapparelle a rullo e Eve MotionBlinds Upgrade Kit godranno del citato supporto Adaptive Shading, che scurisce automaticamente la stanza in base alla posizione del sole e all’orientamento della finestra, facilmente configurabile tramite l’app Eve per iPhone e iPad.

Anche in questo caso sarà possibile aggiungere Amazon Alexa, Samsung SmartThings o Google Home come piattaforma secondaria, per il controllo tramite app e comandi vocali.

ABB insieme a EVE a IFA 2023

Eve è ora parte di ABB, leader tecnologico nell’elettrificazione e nell’automazione. Solo tre mesi dopo l’acquisizione, la collaborazione tra le due aziende raggiunge già il primo grande traguardo. Infatti i due partner stanno mostrando in fiera il potenziale di Matter nell’ambito della casa intelligente del futuro, interconnettendo per la prima volta il sistema free@home di ABB e i dispositivi retrofit di Eve all’IFA, tutto grazie a Thread e Matter.

