L’app antivirus di Microsoft arriverà su iPhone e Android

In vista della RSA Conference, che si terrà a San Francisco dal 24 al 28 febbraio, Microsoft ha annunciato importanti novità che confermano l’impegno della multinazionale nell’applicazione dell’intelligenza artificiale a supporto della sicurezza del cloud ibrido; tra gli annunci anche l’anticipazione dell’arrivo dell’app Microsoft antivirus su iPhone e Android più avanti nel corso dell’anno.

«Le nuove tecnologie potenziate dall’AI – dichiara Microsoft – Stanno cambiando la società, aumentando le possibilità di accesso alle cure mediche, migliorando la protezione delle specie a rischio, offrendo molteplici opportunità in svariati ambiti». «Tuttavia, anche le organizzazioni criminali sfruttano la tecnologia per creare attacchi mirati sempre più sofisticati, che prendono di mira una vasta gamma di dispositivi e servizi».

Grazie al cloud e alla combinazione calibrata di intelligenza artificiale e competenze umane, è però possibile rivoluzionare la sicurezza informatica. Microsot afferma ad esempio che le sue soluzioni di sicurezza aiutano a identificare e fronteggiare le minacce informatiche con tempi più rapidi del 50% rispetto a 12 mesi fa, permettendo di automatizzare il 97% dei compiti di routine che fino a due anni fa occupavano la maggior parte del tempo degli addetti alla cybersecurity.

Sono state annunciate nuove funzionalità basate sul cloud e sull’intelligenza artificiale per ottimizzare la sicurezza e semplificare il lavoro dei responsabili IT e security. Tra queste Microsoft Threat Protection supporta gli specialisti della sicurezza monitorando proattivamente applicazioni, email, attività degli utenti ed endpoint. Grazie all’AI e all’automazione, questa soluzione è in grado di identificare i segnali di pericolo e agire di conseguenza, distinguendo le segnalazioni trascurabili dagli avvisi importanti che potrebbero passare inosservati, permettendo così agli addetti alla sicurezza di concentrarsi sugli incidenti che richiedono la loro attenzione.

La multinazionale di Redmond ha annunciato la disponibilità in arrivo della soluzione anche per Linux e i piani di protezione Defender Advanced Threat Protection

ad iOS e Android. In modo sintetico e semplificato significa che l’antivirus di Microsoft arriverà su iPhone e Android entro quest’anno. In ogni caso le policy di Apple vietano le operazioni di scansione dei file e del sistema, per questa ragione praticamente tutte le app di questo tipo su App Store, si concentrano sulla protezione contro il phishing e altre minacce informatiche, ma non sui virus, come probabilmente accadrà anche per l’app Microsoft in arrivo.

Per migliorare ulteriormente la protezione dell’infrastruttura multi-cloud dei propri clienti, Microsoft ha annunciato la disponibilità del connettore Azure Sentinel per dispositivi IoT e la possibilità di importare i log di AWS CloudTrail in Azure Sentinel senza costi aggiuntivi a partire del 24 febbraio 2020 e fino al 30 giugno 2020.

Insider Risk Management di Microsoft 365 è definita invece «La prima soluzione integrata per la gestione dei rischi interni nata sul cloud»: permette di affrontare le minacce interne (come il furto di IP da parte di dipendenti in uscita o le molestie) senza la necessità di distribuire agenti o configurazioni manuali. Microsoft svelerà ulteriori dettagli delle sue novità nel campo della sicurezza informatica e anche del nuovo antivirus Microsoft per iPhone e Android nei prossimi giorni, durante l’evento RSA Conference che si svolge dal 24 al 28 febbraio a San Francisco.

