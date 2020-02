Chiavette USB-Lightning da 32 e 128 GB: ultimi giorni in sconto a partire da 24 euro

Se volete aggiungere 32 GB alla memoria di iPhone e iPad sappiate che sono sufficienti circa 24 euro. L’offerta è frutto di una promozione con codice sulle chiavette di HooToo, eccellente soluzione per l’espansione temporanea della memoria di iPhone e iPad (ma non solo) che Macitynet ha avuto modo di mettere alla prova in passato.

Il modello da 32 GB è esteticamente simile a qualsiasi altra chiavetta USB. Ha infatti da un lato questo connettore, utile per collegarla ad un qualsiasi computer per trasferirvi all’interno foto, video, documenti e qualsiasi altro genere di file. Dall’altro capo c’è invece il connettore Lightning di Apple con certificazione MFI che si infila nella presa di iPhone e iPad e permette di leggere il contenuto della chiavetta attraverso l’apposita applicazione senza dover trasferire alcun file all’interno del dispositivo.

Così musica, film, foto e tutti i documenti sono sempre in tasca, senza però occupare il prezioso spazio dei dispositivi iOS che, specialmente nelle versioni da 16 GB, si prosciuga sempre abbastanza in fretta. Se volete guardarla più da vicino, cliccando qui potete leggere la nostra recensione.

Costa 37 euro ma, come anticipato, potete pagarla 24,04 euro inserendo il codice UMA4P7AK nel carrello prima dell’acquisto.

L’altra chiavetta in promozione, come spieghiamo nella recensione che vi invitiamo a leggere cliccando qui per analizzarla nel dettaglio, è certificata MFI e munita di un corpo molto piccolo e sottile, completamente in metallo, quindi più resistente all’usura nel tempo rispetto ad altri modelli in plastica.

La spina Lightning è coperta da un tappo ed offre un rialzo per poter funzionare tranquillamente anche con i dispositivi iOS di ultime generazioni accompagnati da cover ingombranti. Grazie all’app può essere utilizzata per scaricare foto e video al loro interno, trasferendo poi i dati sul computer come si è solitamente abituati con una comune chiavetta USB, oppure permette di fare un backup dei contatti.

Si può anche usare per scattare foto e registrare video direttamente nella memoria interna, risparmiando così lo spazio su disco del telefono, oppure ancora ci possiamo archiviare documenti, PDF ed ogni genere di file di cui potrebbo aver bisogno nel quotidiano.

Il prezzo di listino della versione da 128 GB è di 70 euro ma se inserite il codice XX la potete comprare per soli 52,49 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 23 febbraio.