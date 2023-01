Apple investe 240 milioni per ampliare il campus di Austin, Texas

Le prime fasi del progetto Apple per il campus Austin Texas sono completate e la prossima inizierà presto con un investimento di circa 240 milioni di dollari.

La multinazionale di Cupertino ha attualmente due campus in Austin, il secondo dei quali ha preso il via nel 2019. L’espansione avrà luogo in questo campus situato al 6900 di Parmer Lane. Chiamati Capstone Phase Two AC09 e Capstone Phase Two AC07, i progetti si sostanziano rispettivamente in un edificio a quattro piani e uno a cinque piani. I due edifici aggiungeranno in totale 38.967 metri quadrati di spazio per essere utilizzati come uffici.

Il piano prevede la costruzione di entrambi gli edifici con inizio lavori il 30 settembre 2023 e data prevista di completamento stimata nel 30 marzo 2025, secondo un recente rapporto di MySA. Apple, per inciso, si sta servendo di HKS Architects per la realizzazione di entrambi gli edifici.

La società di Cupertino ha iniziato a costruire il suo primo campus di Austin nel 2012, seguito dal suo secondo campus Apple nel 2019. Il secondo campus faceva parte del piano dell’azienda per aumentare i suoi investimenti negli Stati Uniti e creare posti di lavoro.

C’è comunque da ricordare che Apple potrebbe incontrare problemi nel riempire i nuovi uffici. Questo perché la pandemia ha fatto sì che sempre più lavoratori desiderano lavorare da casa. Al momento, Apple Park combatte per riempire le sue enormi sale.

L’incertezza sull’andamento dell’economia globale, i coti energetici in crescita, inflazione e rallentamento dei consumi preoccupano tutti i principali mercati. Anche i colossi della tecnologia presentano trimestrali e previsioni in sofferenza. La prova del fuoco per Apple sarà giovedì 2 febbraio con la presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2023, che per Cupertino corrisponde agli ultimi tre mesi del 2022.

