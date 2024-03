Suzuki e SkyDrive iniziano a costruire auto volanti

Suzuki Motor Corporation e SkyDrive hanno avviato la produzione di auto volanti elettriche nella città di Iwata nella prefettura di Shizuoka. Le due aziende hanno stipulato un contratto di cooperazione per la produzione di SKYDRIVE (modello SD-05) in uno stabilimento di proprietà del Gruppo Suzuki a Iwata City, attraverso la filiale SkyDrive, e Sky Works Inc. nel mese di ottobre dello scorso anno, e da allora stanno collaborando per l’avvio della produzione.

Il 6 marzo si è tenuta una cerimonia si posa del primo rivetto per augurare un funzionamento sicuro dell’impianto, alla presenza di tutti i dipendenti di Sky Works, insieme al CEO di SkyDrive Tomohiro Fukuzawa, al presidente di Suzuki Toshihiro Suzuki e al personale di entrambe le società.

Oltre ai velivoli che verranno utilizzati all’Expo 2025 di Osaka, Kansai, in Giappone, in questo stabilimento verranno prodotti i velivoli destinati alla vendita ai clienti.

Questo progetto è indicato come parte delle iniziative di Suzuki per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030, con tutta una serie di impegni per un futuro sostenibile.

Tra i progetti chiave in cui Suzuki è impegnata, con rilevanti investimenti in ricerca e sviluppo in diverse aree, figurano: elettrificazione, biocarburanti, idrogeno, batterie e loro riutilizzo, investimenti e sostegno alle startup.

È un un periodo di grande fermento non solo per le auto elettriche, ma in generale per tutti i veicoli a propulsione elettrica, inclusi gli aerei ma soprattutto per svariati velivoli innovativi e compatti, alcuni anche in grado di trasformarsi in auto, in fase di completamente e test da parte di grandi colossi e startup.

Pochi giorni addietro Airbus ha mostrato il suo più recente velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVTOL), in grado di volare per 80 km con una singola carica e di raggiungere la velocità di 120 km/h. destinato al trasporto passeggeri, ai servizi medici e all’ecoturismo.

