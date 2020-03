Apple annuncia l’espansione di App Store in altre 20 nazioni

Oltre all’arrivo degli acquisti universali di app per software che funzionano su tutti i dispositivi Apple e ora anche sui Mac, Apple ha annunciato l’espansione di App Store a 20 nuovi stati entro quest’anno. Al momento il negozio digitale della multinazionale di Cupertino è già disponibile in 155 nazioni, permettendo agli sviluppatori di accedere a un mercato globale per la vendita dei loro software.

Questa immensa finestra si espanderà ulteriormente quest’anno con l’arrivo di App Store in 20 nuove nazioni. Cupertino non precisa la data esatta ma una scadenza indicata agli sviluppatori per approfittare dell’espansione suggerisce che la disponibilità di App Store nei nuovi mercati potrebbe cominciare già il 10 aprile.

Qui di seguito riportiamo l’elenco delle 20 nazioni in cui App Store risulterà disponibile: Afghanistan, Bosnia ed Erzegovina, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Costa d’Avorio, Gabon, Georgia, Iraq, Kosovo, Libia, Maldive, Montenegro, Marocco, Myanmar, Nauru, Ruanda, Serbia, Tonga, Vanuatu e Zambia.

Apple informa gli sviluppatori che vogliono proporre le loro app nei nuovi mercati devono accettare il contratto di licenza sul sito dedicato agli sviluppatori Apple, dopo di che occorre effettuare un segno di spunta alla voce New Countries or Regions, all’interno delle sezione Pricing and Availibility nella pagina di informazioni dell’app. Apple suggerisce anche agli sviluppatori di effettuare questi passaggi entro il 10 aprile, per assicurarsi che le app siano pronte per essere pubblicate nei nuovi App Store delle 20 nazioni man mano che saranno lanciati.

