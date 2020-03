BMW mette in quarantena 150 dipendenti per Coronavirus a Monaco

Negli scorsi giorni è stato cancellato il Motor Show di Ginevra per i timori dell’epidemia in corso: la diffusione del virus procede ormai su scala globale e anche BMW per coronavirus mette in quarantena 150 dipendenti dopo la scoperta di una persona positiva al test.

Come avvenuto per la maggior parte dei casi di questi ultimi giorni emersi in Europa e altrove, la persona contagiata dal virus non ha mai viaggiato all’estero. Il costruttore di auto tedesco ha confermato la notizia comunicando che il dipendente è in buona salute.

Sempre come precauzione contro coronavirus BMW ha temporaneamente chiuso gli uffici in cui lavora la persona in questione, richiedendo la quarantena nelle proprie abitazioni ai 150 colleghi che sono venuti in contatto con il dipendente positivo al test. Gli uffici sono stati disinfettati e le attività nel centro BMW di Monaco proseguono senza limiti né vincoli.

Sempre per i timori dell’epidemia sono stati cancellati numerosi eventi, fiere e conferenze. Nelle ultime ore sia Adobe che Google hanno annunciato la cancellazione di tutti gli appuntamenti dal vivo in USA trasformando le conferenze in presentazioni online ed eventi in streaming via Internet. Tra le cancellazioni che hanno fatto più rumore quella del Mobile World Congress di Barcellona, la conferenza Facebook F8, la Game Developer Conference di San Francisco e altre ancora.

