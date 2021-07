iMac top di gamma con Apple Silicon il prossimo anno?

L’iMac con display più grande, nella variante con CPU Apple Silicon, arriverà nel 2022. Ad affermarlo è il “leaker” Dylandkt, personaggio che in passato ha riferito indiscrezioni su Apple che poi si sono rivelate esatte.

Dylandkt su Twitter riferisce di non prevedere il rilascio dell’iMac top di gamma entro il quarto trimestre di quest’anno con SoC M1X, processori che sarebbero al momento stati scelti per i futuri MacBook Pro, perché Cupertino non vuole, almeno inizialmente, che portatili di fascia Pro e iMac con display più grande si contendano l’attenzione, oltre a riferire di ritardi che avrebbero portato a tale calendarizzazione.

In precedenza lo stesso leaker aveva riferito di essere sicuro che il processore M1X fosse qualcosa destinato ai Mac “pro” top di gamma, includendo tra questi i MacBook Pro e gli iMac. Si vocifera da tempo l’arrivo di nuovi MacBook Pro da 14″ e da 16″, computer che dovrebbero arrivare tra settembre e novembre. Il solitamente sempre affidabile Mark Gurman di Bloomberg ha previsto l’arrivo di iMac con CPU M1X o M2X ma non ha fornito indicazioni su quando questi potrebbero arrivare.

The high end iMac will release in 2022. 🙃 — Dylan (@dylandkt) July 23, 2021

Dopo l’iMac 24″ con M1, Apple è sicuramente al lavoro anche su un iMac con schermo più grande, computer che dovrebbe sfruttare un chip più potente dell’M1. L’ultimo iMac da 27″ è stato presentato ad agosto dello scorso anno e non dovrebbe mancare molto al rinnovamento completo. Facile prevedere un design simile all’iMac 24″ M1, con nuovo design compatto, migliorie di elementi quali videocamera, microfoni, altoparlanti, supporto per tastiera con Touch ID e altre possibili dalla scheda logica progettabile in libertà da Apple con il sistema di raffreddamento non limitato dallo spazio a disposizione, prodottto in diversi colori.

Dylandkt, come accennato, ha in precedenza previsto correttamente l’arrivo di iPad Pro con chip M1, e prima del lancio dell’ultimo iMac 24″ aveva correttamente previsto l’uso dell’M1 al posto dell’M1X.