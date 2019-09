Apple brevetta cinturini con tessuto che integra sensori ambientali e touch

Dal Patent & Trademark Office statunitense si apprende una richiesta di brevetto di Apple per particolari oggetti creati partendo da tessuti, elementi con filamenti di speciali materiali che permettono di integrare al loro interno dei componenti elettronici.

Il brevetto della Casa di Cupertino – spiega il sito PatentlyApple – riguarda circuiti da incorporare in materiali intrecciati che sembrano essere nuovi cinturini per Apple Watch, accessori in grado di offrire funzionalità attualmente non previste dallo smartwatch della Mela.

In prospettiva, il brevetto può riguardare anche altri prodotti futuri, incluse cover, versioni avanzate della Smart Keyboard di Apple, abbigliamento, suppellettili varie, dispositivi indossabili e tanti altri oggetti sui quali è possibile usare tessuti, ma la richiesta sembra al momento concentrarsi in particolare sui cinturini per Apple Watch.

La circuiteria di controllo che è possibile integrare nei cinturini permetterebbe di raccogliere dati di vario tipo sull’utente e l’ambiente circostante, fornendo input e output dal punto di vista visuale, audio e tattile.

Usando materiali dielettrici come i polimeri, è possibile creare “segmenti” di tessuto con circuiti distinti, inclusi materiali termoplastici con i quali è possibile implementare varie funzioni. Tra gli esempi di ciò che è che è possibile integrare nei cinturini: sensori di temperatura, sensori di pressione, sensori di forza, sensori per individuare gas (es. monossido di carbonio, un riferimento a un diverso brevetto di cui abbiamo già parlato qui), sensori per la misura del particolato, sensori di umidità, sensori di luce, sensori magnetici, sensori capacitivi (per valutare il touch, la prossimità, gesture) e molto altro ancora. Nel brevetto di Apple i sensori sui cinturini sono in grado di comunicare in wireless con un dispositivo come l’Apple Watch grazie a mini-antenne dedicate.

Come sempre ricordiamo che Apple registra annualmente centinaia di brevetti e non sempre questi si trasformano in futuri prodotti o servizi reali. Trovate dettagli sui vari brevetti di Apple nel nostro tag dedicato.