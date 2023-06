Scoperta la culla dove sta nascendo Apple Car

Ne sentiamo parlare tanti anni, ma ufficialmente di Apple Car, al netto delle indiscrezioni, non si sa nulla: ora un sito americano specializzato in auto ritiene di avere trovato in Arizona la culla dove sta nascendo. Si tratta di un circuito di collaudo che Apple sfrutterebbe per prove con i veicoli a guida autonoma.

Secondo il sito statunitense Car and Driver la pista si trova a Wittmann in Arizona dove venivano svolte prove da DaimlerChrysler. In un perimetro recintato della zona desertica sono stati individuate Lexus RX con sensori vari montati sul tetto, gli stessi veicoli di Apple più volte avvistati e segnalati sulle strade della Silicon Valley che Apple impiega da anni per i test di guida autonoma

Car and driver riferisce di avere individuato un collegamento tra un dipendente di Apple, Ken Lynch e Route 14 Investment Partner, un’azienda apparentemente legata a Cupertino, che ha acquistato la pista di collaudo in Arizona. Il dipendente lavora da quasi un decennio per il colosso di Cupertino occupandosi di settori quali ambiente, salute e sicurezza; non c’è certezza ma il legame tra questa struttura e Apple è ovvio.

Del cosiddetto Project Titan di Apple sono circolate voci di tutti nel corso degli anni, ma Cupertino non ha mai ufficialmente confermato di lavorare su un veicolo o riferito di essere interessata a produrre un’auto.

Indiscrezioni circolate in passato riferiscono di vari sconvolgimenti nei team che starebbero sviluppando il veicolo, tra chi dice che l’intenzione è quella di creare una vera e propria vettura, e altri di fornire esclusivamente software e servizi destinati ai produttori. A luglio di quest’anno, Apple ha assunto Luigi Taraborrelli, ex dirigente Lamborghini, prima ancora Desi Ujkashević che lavorava in Ford da oltre 30 anni, con esperienza in sistemi di sicurezza, progettazione ingegneristica, ingegneria degli interni della carrozzeria e altro ancora.

Lo scorso anno Apple ha assunto Ulrich Kranz, ex senior executive della divisione auto elettriche di BMW. Prima ancora è stato assunto Stuart Bowers, ex dirigente di Tesla responsabile Autopilot, il software che permette alle vetture elettriche di Elon Musk di sterzare, accelerare e frenare automaticamente nella propria corsia di marcia.

Al progetto Apple Car hanno collaborato/collaborano ingegneri che in precedenza hanno lavorato per Tesla, Rivian Automotive, Waymo, Volvo Car e Mercedes-Benz AG.