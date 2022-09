Apple chiude con un accordo la causa con lo sviluppatore di FlickType

Lo sviluppatore Kosta Eleftheriou si è accordato con Apple nella causa che lo vedeva contrapposto alla Mela per presunte azioni che quest’ultima avrebbe intrapreso, ostacolando la distribuzione di una sua app (una tastiera virtuale per Apple Watch) permettendo invece a competitor di essere presenti sull’App Store.

Lo riferisce TechCrunch ricordando che Eleftheriou lamentava ripetuti rifiuti di Apple per la distribuzione sull’App Store, “blocchi dopo blocchi” contro FlickType, un’app per mostrare una tastiera virtuale su Apple Watch (funzionalità poi arrivata direttamente da Apple su Apple Watch 7), consentendo invece ad altri sviluppatori la possibilità di distribuire app di questo tipo.

Eleftheriou ha riferito di trattative con Apple per l’acquisizione di FlickType, affermando che a suo modo di vedere la Mela bloccava intenzionalmente l’app in questione allo scopo di obbligarlo a cederla a un prezzo scontato.

Dopo la citazione in giudizio dello scorso anno, le due parti sono state convocate in sede giudiziaria ma una richiesta di archiviazione è arrivata a luglio di quest’anno in seguito al raggiungimento di un accordo tra le parti.

Eeftheriou aveva citato in giudizio Apple nel marzo del 2021, affermando che la Casa di Cupertino abusava del suo potere di mercato, impedendo il rilascio di app che non sono di suo gradimento. L’app FlickType era stata presentata nel 2018 per iPhone e successivamente predisposta per Apple Watch.