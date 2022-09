Samsung prova a mettere in ombra l’iPhone in un nuovo spot

Un nuovo spot di Samsung prova a mettere in ombra l’iPhone parlando di assenza di “innovazioni” promuovendo funzionalità quali la fotocamera da 108 megapixel e lo “Space Zoom” 100x degli ultimi dispositivi.

Lo spot è intitolato “Buckle Up” (“allacciate le cinture”), si rivolge agli utenti iPhone, promuove Galaxy S22 Ultra e Z Flip 4 e funzionalità che Samsung evidenzia non disponibili su iPhone, pronunciando con sarcasmo alcune frasi tipiche degli spot della Mela. “Allacciate le cinture per l’ultimo lancio di Apple”, si sente nella voce della pubblicità, proseguendo ancora (tendando di tradurre più o meno il senso delle espressioni pronunciate) con: “Scoprirete un mondo che non passa inosservato, una direzione che non è la vostra, dove la più alta risoluzione in uno smartphone sarà nella tasca di qualcun’altro e l’epico scatto della luna che ottiene tutti i like non sarà il vostro”. “Questa innovazione non arriverà a breve nell’iPhone accanto a voi”.

Il nuovo spot di Samsung arriva a pochi giorni dall’evento dell’evento Apple del 7 settembre nel corso del quale dovrebbero essere presentati i nuovi iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Non è la prima volta che Samsung, a ridosso della presentazione dei nuovi iPhone, tenta di mettere in ridicolo chi attende i nuovi dispositivi invitando all’acquisto dei propri. Resta da capire se questa strategia effettivamente funzioni, e se qualcuno si sia mai fatto persuadere, decidendo di passare a un dispositivo Samsung dopo la visione di spot del genere.