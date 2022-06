ActionBand, il polsino tergisudore per allenarsi con Apple Watch

C’è un accessorio che può cambiare la vita di chi si allena con Apple Watch: si chiama ActionBand ed è un polsino tergisudore dotato di un vano a misura di Apple Watch, che può così essere indossato in tutta comodità durante l’attività sportiva.

E’ realizzato da Twelve South, un’azienda di cui abbiamo già parlato diverse volte tra le nostre pagine perché da anni produce unicamente accessori per i dispositivi Apple: è conosciuta in special modo per la linea di custodie BookBook per iPhone, iPad e Mac, ma tra le sue produzioni ci sono anche supporti e hub. Il minimo comun denominatore dei suoi prodotti è l’elevata qualità e la cura dei particolari, e questi polsini tergisudore non fanno eccezione.

Esteticamente sono come tanti altri che si trovano nei negozi sportivi, di quelli scelti in particolar modo dai tennisti. Sono costruiti in spugna e lycra elastica, il primo per assorbire al massimo il sudore e il secondo per permettere di spostarlo tra il polso e l’avambraccio in base alla necessità.

Uno dei due è soltanto un polsino tergisudore, mentre il secondo offre in aggiunta una scocca antiurto che avvolge perfettamente la cassa di Apple Watch (quella da 45 mm della Serie 7), in modo da poterlo agganciare e utilizzare in tutto e per tutto mentre ci si allena. I sensori rimangono perfettamente a contatto con il corpo, sicché possono continuare a monitorare l’attività fisica, e lo schermo rimane pienamente accessibile in modo da poter leggere i dati e interagire con il touchscreen.

Questa soluzione così permette di combinare il vantaggio di un polsino tergisudore con le funzionalità di Apple Watch, ed avere al termine degli allenamenti – dopo una bella doccia – il cinturino perfettamente pulito e asciutto.

Entrambi i polsini sono lavabili in lavatrice, pesano intorno ai 20 grammi e sono compatibili soltanto con gli Apple Watch Serie 7 da 45 millietri. Chi intende acquistarli trova la coppia in vendita anche su Amazon a 51,69 euro.