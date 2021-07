Apple cresce più di tutti nel secondo trimestre 2021

Secondo i dati preliminari di Gartner per il secondo trimestre 2021 le spedizioni totali di computer nel mondo aumentano ancor,a ma l’incremento cala a causa della scarsità globale di chip:in ogni caso Apple cresce più di tutti gli altri marchi.

A livello globale sono stati spediti circa 6 milioni di Mac, contro i circa 5 milioni nello stesso periodo dello scorso anno, in questo modo la multinazionale di Cupertino passa da una quota di mercato del 7,4% all’8,5%: Apple cresce del 19,7% nel secondo trimestre 2021, un balzo che risulta 4 volte superiore alla media di mercato e supera tutti gli altri costruttori di PC Windows.

In ogni caso Apple continua a essere il quarto costruttore di computer al mondo, a distanza di Dell, terzo classificato, che conta sul doppio delle spedizioni, circa 12milioni di unità e una crescita del 14,4%. HP al secondo posto con 14,3 milioni di unità spedite registra una flessione dell’11,3%. Infine sempre in cima alla classifica da anni, Lenovo con 17,28 milioni di computer spediti e una crescita del 3,6%.

Nel complesso il mercato è cresciuto del 4,6% con un totale di 71,6 milioni di unità spedite: occorre però rilevare che nei dati Gartner sono inclusi computer desktop e notebook, inclusi i Surface che funzionano con Windows, ma non iPad e Chromebook.

Si tratta di un calo sensibile della crescita rispetto al +35,7% registrato nel primo trimestre: secondo gli analisti il calo è dovuto alla scarsità globale di chip che comporta costi in salita per parti e componenti che colpiscono sopratutto i computer per le aziende, meno invece quelli per i consumatori finali. Si prevede che il maggior costo e i ritardi nelle consegne potranno rallentare la domanda di computer nei prossimi 6-12 mesi. I dati qui presentati differiscono, per raccolta e classificazione, da quelli di IDC per il secondo trimestre di cui abbiamo riferito in questo articolo.

