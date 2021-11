Apple ha aggiornato Final Cut Pro e l’app Dark Sky

Apple ha aggiornato Final Cut Pro, la sua applicazione professionale di editing video. Nelle note di rilascio di Final Cut Pro 10.6, Apple indica che è stato risolto un problema che poteva impedire la corretta importazione di file FCPXML 1.9 e 1.10, la soluzione ad un bug per il quale la scorciatoria da tastiera Command-Z non eseguiva l’operazione Annulla se la lingua era impostata su Spagnolo in Preferenze di Sistema, la soluzione ad un problema della destinazione di condivisione “Export File” per il quale l’impostazione “Video Codec” non era disponibile dopo aver scelto Computer come formato. È stata infine migliorata l’affidabilità durante la riproduzione di audio AC3.

Final Cut Pro e Logic Pro erano state aggiornate già a ottobre, con ottimizzazioni specifiche per sfruttare appieno le prestazioni dei chip M1 Pro e M1 Max dei MacBook Pro 2021, permettendo ad esempio la riproduzione di sette stream di video 8K ProRes o gestire il color grading di video 8K HDR con il nuovo display Liquid Retina XDR, una novità assoluta per qualsiasi portatile.

Final Cut Pro richiede macOS 11.5.1 o versioni successive, “pesa” 3,2 GB ed è in vendita a 299,99 € sul Mac App Store.

Apple ha anche aggiornato Dark Sky, app di meteorologia acquisita lo scorso anno e che offre previsioni minuto per minuto, ora dopo ora, con indicazioni per il giorno successivo e per tutta la settimana. L’app Dark Sky non è disponibile sullo store italiano e continua a rimanere a pagamento (3,99$).

Apple ha cominciato a integrare già in iOS 14 funzioni probabilmente prese a prestito da Dark Sky con avvisi per le condizioni meteorologiche avverse e per le precipitazioni entro l’ora successiva (dati non sono disponibili in tutti i paesi o zone). Tra le peculiarità di Dark Sky, previsioni minuto per minuto, ora dopo ora, con indicazioni per il giorno successivo e per tutta la settimana. L’app mostra animazioni relative alle previsioni, offre notifiche per allerte relative a pioggia e allerte meteo.