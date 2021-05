Apple brevetta un materiale per migliorare l’audio dell’altoparlante di iPhone

Lo speaker sul quale si poggia l’orecchio per ricevere/effettuare una chiamata può essere migliorato grazie ad un nuovo rivestimento acustico e nuove forme. È quanto riferisce Apple in un brevetto dal quale si evince che l’azienda lavora su migliorie all’altoparlante stereo integrato che forse vedremo nei futuri telefoni.

Di questo rivestimento per migliorare la qualità audio dell’altoparlante si fa riferimento in un brevetto citato dal sito PatentlyApple. La Casa di Cupertino sembra avere fatto ricerche su come mantenere piccole le dimensioni di questo componente e allo stesso tempo migliorare il suono.

Nel brevetto si fa riferimento ad un “rivestimento acustico attivo e altamente poroso” da depositare su almeno una delle superfici interne, un materiale che vanta proprietà acustiche grazie alle quali è possibile migliorare la qualità del suono. Lo spazio dietro la griglia dell’altoparlante può essere riempito di un gas, elemento che consente di ridurre lo spessore dello speaker e disporre di varie forme utilizzabili per questa funzionalità.

Nel brevetto si fa riferimento ad altri materiali tutti potenzialmente utilizzabili per migliorare il suono riprodotto dal piccolo speaker. Nella domanda di brevetto sono citati come inventori Juergen Sauer e Veronika Wagner, tutti e due già indicati in altri brevetti legati all’acustica dei materiali di riempimento.

