Boost Apps dallo sviluppatore di Facetune per creare storie, video e poster

Non pago dei 135 milioni raccolti per l’app di fotoritocco Facetune, lo sviluppatore Lightricks ha lanciato in queste ore un trio di nuove app rivolte alle piccole imprese che desiderano strumenti di creazione di contenuti professionali, così da aiutarli nelle loro campagne di marketing sui social media. La suite di prende il nome di “BoostApps” e include StoryBoost per la creazione di storie uniche su Instagram, VideoBoost per realizzare di video a partire dai propri clip, e PosterBoost, che consente all’utente di trasformare le foto in post coinvolgenti per la proprie attività.

Lightricks ha visto i suoi utenti trarre vantaggio dalle sue app esistenti, come Enlight Videoleap e Enlight Photofox. Da qui l’idea di espandere tali possibilità anche per le piccole imprese. Come le precedenti app, quelle incluse in BoostApp sono progettate per essere di facile utilizzo, anche per i non professionisti del fotoritocco.

Come il resto della linea Lightricks, le app sono basate su un abbonamento. StoryBoost costa 8,99 euro al mese, PosterBoost costano 6,99 euro al mese e VideoBoost costa 7,99 euro al mese. Ci sono anche sconti annuali e opzioni per un acquisto a vita a partire da 48,99 euro.

Analogamente ad altre app Lightricks, le nuove BoostApp fanno molto affidamento sull’intelligenza artificiale: Lightricks ha un team dedicato il cui compito è capire come integrare le loro ricerche più avanzate e innovative nelle loro app.

Ad esempio, la società ha creato un effetto di movimento della fotocamera che può essere utilizzato su ogni immagine, utilizzando la tecnologia AI per costruire una mappa di profondità che trasforma le immagini in poster coinvolgenti, afferma Farbman. Hanno anche creato un motore video in grado di produrre una gamma di effetti di composizione. E i risultati vengono visualizzati in tempo reale sul dispositivo, per rendere il processo di modifica rapido.

Detto questo, Lightricks ha in programma di espandere ulteriormente BoostApps in futuro, come evidenzia anche la redazione di techcrunch, con più strumenti che integreranno la programmazione, gli algoritmi intelligenti e le funzionalità di post ottimizzazione.

Al momento, la sua suite di app dello sviluppatore ha visto quasi 200 milioni di download e 3 milioni di abbonati paganti. Ad oggi, Lightricks ha raccolto 205 milioni di dollari.

BoostApps sarà disponibile oggi sui dispositivi iOS 11 o versioni successive, si scarica direttamente da qui.