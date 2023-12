Apple ha i diritti per il film Two for the Money

Apple Original Films è riuscita ad accaparrarsi i diritti di “Two for the Money”, thriller che vedrà come protagonisti Charlize Theron (nota per L’avvocato del diavolo, Il grande Joe, Le regole della casa del sidro, The Italian Job e altri titoli ancora) e Daniel Craig (noto per aver interpretato la spia britannica James Bond), diretti da Justin Lin (noto per aver diretto vari film della saga action Fast & Furious).

Il sito Deadline riferisce che il film si si basa su un’idea originale di Lin e Dan Mazeau (co-sceneggiatore di Fast X). La trama è per ora top secret ma Theron e Craig dovrebbero recitare la parte di ladri professionisti in un legame che si dipanerà su tre grandi rapine.

Dan Mazeau, che ha collaborato con Lin alla stesura di Fast X, sta scrivendo la sceneggiatura del progetto, che è ora in fase di sviluppo.

Deadline riferisce che Theron produrrà il film con la sua società Denver & Delilah, Lin con la sua Perfect Storm Entertainment, insieme a Jeff Kirschenbaum e Joe Roth della RK Films. RK si è occupata anche di alcuni titoli della saga di Fast & Furious, tra cui Fast X.

Charlize Theron ha recentemente recitato insieme a e KiKi Layne nel sequel di The Old Guard diretto da Victoria Mahoney (visibile su Netflix).

Craig dopo No Time to Die (venticinquesimo capitolo della serie di film legata all’agente James Bond) ha recitato in “Glass Onion – Knives Out”, riprendendo il ruolo del detective privato Benoit Blanc nel sequel del film del 2019 “Cena con delitto – Knives Out”.

