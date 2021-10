AirPods 3, tutto quello che conta è nel video Apple

Se vi siete persi l’annuncio dei nuovi AirPods 3 svelati nell’evento Apple Unleashed del 18 ottobre potete prendere visione di design e caratteristiche principali con il nuovo video pubblicato su YouTube dove, in un minuto, Apple mette in mostra le nuove cuffiette giunte alla terza generazione.

Il cambiamento estetico è evidente: riprendono parte del design della linea AirPods Pro, principalmente l’astina più corta e la tacca nera nella parte interna dell’auricolare, e migliorano nelle tecnologie, con l’aggiunta di qualche funzione in più come ad esempio il sensore di pressione integrato nella parte esterna e riconoscibile perfino al tatto grazie all’appiattimento della porzione di plastica al di sotto della quale si trova la componente.

Tra le novità di AirPods 3 che non si vedono a occhio nudo ma che vengono comunque citate nel video Apple, durante il quale gli auricolari ruotano e vengono mostrati in ogni lato, c’è la tecnologia Adaptive EQ, la resistenza all’acqua e al sudore, il supporto all’audio spaziale, una batteria migliorata e la ricarica wireless della custodia, miglioramenti questi che Apple elenca nella descrizione del filmato caricato sul suo canale ufficiale poche ore fa «AirPods completamente nuovi e ridisegnati.

«Dotati di audio spaziale con tracciamento dinamico della testa, per ascoltare il suono tutt’intorno. Accordano la musica alle tue orecchie con Adaptive EQ. Hanno una durata della batteria più lunga. E sono resistenti al sudore e all’acqua. Sono magici e rimasterizzati».

Non hanno la cancellazione attiva del rumore e mancano anche i gommini in-ear che ritroviamo invece nell’edizione Pro, ma si tratta del primo grande aggiornamento rispetto a quanto fece l’azienda con il passaggio tra la prima e la seconda generazione di AirPods, dove il nuovo chip H1 con il supporto al Bluetooth 5.0 e il conseguente ingresso della funzione “Hey Siri” erano comunque un bel passo avanti, anche se non così evidente e importante rispetto a quello che si percepisce oggi nel confronto tra gli AirPods 2 e gli AirPods 3.

Vi ricordiamo che tra le novità audio Apple annunciate ci sono anche il nuovo piano in abbonamento per Apple Music denominato Voice che offre l’accesso completo al catalogo semplicemente tramite Siri a un prezzo dimezzato rispetto alla versione standard, oltre al rinnovamento di HomePod mini che giunge in più colorazioni e sarà in vendita anche in Italia al prezzo di 99 euro a partire da novembre.