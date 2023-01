Apple ha in cantiere AirPods Lite e nuove AirPods Max

Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple ha in cantiere una nuova generazione di AirPods, inclusa una variante “Lite” che negli USA avrà un target di prezzo di 99$, e una versione aggiornata delle AirPods Max.

Le novità dovrebbero arrivare non prima del prossimo anno e le voci di AirPods economici o “AirPods Lite” sono in linea con quanto riferito in precedenza dall’analista Jeff Pu. I futuri auricolari “economici” dovrebbero essere venduti negli USA a 99$, un prezzo di ingresso più basso rispetto ai 129$ degli attuali AirPods 2 o dei 169$ degli AirPods 3.

Oltre agli “AirPods Lite” (ammesso che questo sarà il nome che Apple deciderà di assegnare agli auricolari), Kuo riferisce anche di una versione aggiornata delle cuffie AirPods Max. Non è chiaro quali potrebbero essere le novità per quest’ultimo prodotto, ma si tratterebbe del primo aggiornamento da quando sono state presentate nel 2020.

Tra le possibili novità in arrivo per le future Airpods Max, Apple potrebbe integrare il supporto all’audio lossless, migliorie nella qualità audio, nella durata della batteria, offrire nuove colorazioni e altro ancora.

Kuo afferma che, nella migliore delle ipotesi Apple potrebbe presentare la nuova generazione di AirPods per la seconda metà del 2024, tempistica che, alle brutte potrebbe slittare a inizio 2025.

Pochi giorni addietro Bloomberg ha riferito che Apple sta per il momento preferendo concentrare gli sforzi sul futuro visore AR/VR e che quindi i prodotti previsti per quest’anno dovrebbero essere in quantità inferiore rispetto agli anni passati.