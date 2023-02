Apple offre forti sconti iPhone 14 Pro in Cina

Con una mossa insolita e in anticipo sui tempi, Apple propone sensibili sconto per i suoi ultimi iPhone 14 Pro (qui la recensione) e Pro Max di fascia alta in Cina, in quello che sembra un tentativo di compensare la diminuzione della domanda nel Paese del Dragone.

Lo riferisce Bloomberg, che spiega come JD.com, la seconda più grande piattaforma di e-commerce della Cina, è tra i rivenditori che hanno tagliato il prezzo di iPhone 14 Pro e Pro Max di 800 yuan circa 110 euro. Anche il vettore statale China Mobile ha tagliato i prezzi dei telefoni.

I rivenditori di Shenzhen hanno anche offerto tagli di prezzo che vanno da 600 a 800 yuan per i dispositivi di fascia alta della serie iPhone 14. Nel frattempo, il sito web locale di Apple continua a offrire i dispositivi ai regolari prezzi di listino.

Gli sconti sono arrivati verso la fine della stagione del capodanno lunare, quando i rivenditori in genere si aspettano un aumento della capacità di clienti prima della riapertura delle scuole. Secondo quanto riferito, l’inventario per i modelli di iPhone 14 Pro in alcuni negozi è già esaurito.

Come osserva Bloomberg, gli sconti da circa il 7% al 9% sulla gamma iPhone 14 Pro rispecchiano le offerte sui modelli di fascia bassa, che sono in genere i primi ad essere scontati. Per la testata finanziaria questo potrebbe suggerire che Apple stia rispondendo alla debole domanda nel più grande mercato di smartphone del mondo.

Apple giovedì 2 febbraio ha pubblicato i suoi risultati finanziari per il trimestre conclusosi a dicembre 2022, riportando un calo di circa il 5% delle entrate rispetto al trimestre dell’anno precedente. Apple ha citato un “ambiente impegnativo” che includeva problemi di fornitura di iPhone a causa dei blocchi COVID in Cina, che hanno ostacolato la sua capacità di spedire dispositivi ai clienti.

Durante la sua conferenza per gli investitori, il CEO Tim Cook ha indicato una ripresa nell’economia cinese ora che le restrizioni COVID sono state allentate, ma ha suggerito che le prestazioni di Apple per il trimestre in corso rispecchiano quelle del periodo di dicembre, suggerendo un altro calo delle entrate del 5% su base annua. Le entrate di iPhone dovrebbero accelerare nel trimestre di marzo.

Il mercato cinese degli smartphone ha chiuso il 2022 con spedizioni annuali di 287 milioni di unità, una diminuzione su base annuale del 14%. E’ la prima volta dal 2013 che le spedizioni del paese sono scese al di sotto dei 300 milioni di unità, secondo un rapporto di Canalys.

Lo stesso rapporto, comunque, indica che Apple ha raggiunto quest’anno come picco una quota di mercato più alta di tutti i tempi del 18% (e l’85% di tutti i profitti), nonostante la crescita per il quarto trimestre sia diminuita del 24% a causa di problemi di offerta.