La vostra Apple TV installerà tvOS 16.3

Accanto a HomePod 16.3 (e ad aggiornamenti per iPhone e iPad) arriva anche tvOS 16.3.

L’update pensato per Apple TV 4K e Apple TV HD arriva a sei settimane da tvOS 16.2, aggiornamento che ha integrato novità relative a Siri, il supporto linguistico per nuove lingue, novità per Apple Music (la possibilità di cantare i brani preferiti con testi beat-by-beat in tempo reale e controllare il volume vocale di milioni di canzoni con Apple TV 4K 3a generazione.

Di questa versione non si conoscono novità degne di menzione. Gli aggiornamenti di tvOS del resto risolvono tipicamente bug minori e tvOS 16.3 non fa eccezione.

È possibile impostare l’Apple TV in modo che installi automaticamente gli aggiornamenti non appena sono disponibili. basta andare su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e attivare “Aggiornamento automatico”. Ovviamente è possibile aggiornare manualmente Apple TV andando su Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software e selezionando “Aggiorna software”. Se è disponibile un aggiornamento, basta selezionare Scarica e installa: al termine del download, l’Apple TV si riavvierà, preparerà l’aggiornamento e poi lo installerà. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple TV si riavvierà automaticamente.