Apple ha venduto 90 milioni di AirPods nel trimestre di Natale

Nemmeno a dirlo gli AirPods di Apple hanno avuto ancora una volta una stagione natalizia incredibile in termini di vendite: secondo quanto stimato dal noto analista Ming Chi Kuo, la società ha venduto complessivamente 90 millioni di AirPods durante il trimestre di dicembre 2021. Di questi ben 27 milioni sono AirPods di terza generazione, un risultato che se confermato dimostra il successo dell’ultimo modello recensito da macitynet in questo articolo.

Le vendite si tradurranno in una crescita del fatturato del 20% su base annua per il business dei gadget indossabili di Apple, come affermato da Kuo, che nel suo stesso rapporto anticipa quello che dovrebbe essere un grande anno per il business dei dispositivi indossabili della Mela.

Oltre a una nuova versione di AirPods Pro, che secondo Kuo verrà lanciata nell’autunno di quest’anno, Apple dovrebbe svelare il suo visore per la realtà aumentata, di cui si parla già da tempo. Sebbene iPhone sia ancora il prodotto più importante e redditizio di Apple, l’azienda ha costruito un popolare ecosistema hardware di accessori attorno al terminale, e AirPods è certamente tra i più popolari.

Kuo ha affermato che la prossima versione di AirPods Pro in arrivo in autunno includerà un nuovo design, una custodia che può emettere un segnale acustico in caso di smarrimento e un audio migliore per lo streaming di musica. Si aspetta che Apple venda fino a 20 milioni di unità del nuovo modello AirPods Pro quest’anno.

Per quanto riguarda gli altri dispositivi indossabili, Bloomberg ha riferito nel fine settimana che il visore AR di Apple potrebbe essere introdotto già questa primavera, con un lancio alla fine dell’anno. Nel frattempo, Meta, la società madre di Facebook, prevede di rilasciare una versione più avanzata del suo visore per realtà virtuale quest’anno. Bloomberg ha anche affermato che quest’anno ci sarà una nuova versione di Apple Watch, incluso un modello “robusto” più durevole per le attività sportive.

