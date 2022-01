Nowatch prevede ansia e stress al CES 2022

Nowatch è un orologio che non è un orologio: perché esteticamente gli somiglia, ma anziché segnare l’ora ti avverte quando stai per stressarti, dandoti così il tempo (si spera) di fare in modo che poi ciò non accada davvero. Nowatch è lo speciale indossabile che l’azienda olandese, fondata due anni fa da Hylke Muntinga e Timothée Manschot, sta mostrando in queste ore al CES 2022 di Las Vegas.

La missione della società è quella di aiutare ogni essere umano a ottenere di più da ogni momento della propria vita e questo è il primo prodotto che dovrebbe essere d’aiuto in questo ambito. Si indossa al polso per far sì che possa misurare e prevedere lo stress attraverso la conduttanza cutanea, ripristinando l’equilibrio per il completo benessere di mente e corpo. E il fatto che arrivi in questo momento non è casuale, visto che in tutto il mondo le persone a causa del coronavirus sono alle prese con livelli di ansia e stress più alti di quanto la maggior parte di loro abbia mai provato in tutta la vita.

E’ il primo indossabile al mondo che prevede la zona cognitiva dell’utente che lo indossa con un’ora di anticipo, calcolando i livelli di cortisolo in tempo reale. La maggior parte degli smartwatch infatti è in grado di misurare lo stress attraverso la frequenza cardiaca, mentre invece Nowatch utilizza una tecnologia realizzata in collaborazione con Philips (che ha lavorato sugli algoritmi) che è in grado di raggiungere lo stesso risultato monitorando la conduttanza cutanea, un sistema che a detta del portavoce aziendale sarebbe più accurato.

Inoltre potendo giocare d’anticipo consente all’utente di avere il tempo di modificare il proprio comportamento in modo da ridurre lo stress. «Il nostro obiettivo è semplice: dare alle persone il tempo di agire prima che lo stress diventi troppo paralizzante da poter essere gestito» ha spiegato l’amministratore delegato Hylke Muntinga.

«Il dispositivo è progettato con dischi intercambiabili (labradorite, ametista, agata bianca, lapislazzuli, malachite, eccetera) che sono stati eticamente acquistati in India, in quanto la nostra azienda supporta un team di artigiani che lavorano queste pietre con professionalità e in condizioni di lavoro ottimali», quindi non c’è uno schermo bensì l’app abbinata, per iPhone e smartphone Android, dove tutti i dati raccolti vengono archiviati ed elaborati.

Quando sarà in vendita costerà 599 dollari, circa 530 euro, ma le prevendite partiranno il primo febbraio e consentiranno ai primi acquirenti che gli daranno fiducia di accaparrarsene uno in offerta speciale a 299 dollari, circa 265 euro. «A causa dell’ondata di COVID-19 eravamo preoccupati di andare a una grande convention come il CES, ma ora, più che mai, è il momento di presentare il nostro prodotto al mondo», ha aggiunto il CEO di Nowatch: sarebbe curioso chiedergli se il dispositivo lo abbia aiutato a gestire anche questo stress.

