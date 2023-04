Apple Hearing Study, i dati 2023 sulla salute dell’udito

Apple ha reso noti nuovi dati ottenuti dall’Apple Hearing Study, uno degli studi lanciati nell’ambito dell’app Research, condotto in collaborazione con la University of Michigan School of Public Health, con dati condivisi l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel quadro dell’iniziativa Make Listening Safe.

Dallo studio in questione emerge che 1 americano adulto su 3 – circa 77 milioni di persone – si trova esposto a rumore eccessivo.

I dati dello studio sono stati aggiornati con indicazioni dei vari stati USA e dettagli per sesso, età, etnia.

I dati in quetione sono stati inviati volontariamente (usando l’app Research) da 130.000 persone dal novembre 2019 a dicembre 2022.

Dalla ricerca (qui i dettagli) emerge che sempre più persone si trovano esposte a percepire suoni potenzialmente dannosi, quelli che superano il livello degli 80db, evidenziando l’importanza di proteggere l’udito per minimizzare il rischio di una diminuzione della capacità uditiva nel tempo.

L’OMS stima che entro il 2050 oltre 700 milioni di persone in tutto il mondo saranno affette da grave ipoacusia. La riduzione dell’udito può influire in molti modi sul benessere e sulla salute, per esempio limitando la capacità di comunicare e generando un senso di solitudine e isolamento.

Molti auricolari offrono funzioni che permettono di filtrare le frequenze fastidiose e dannose. Apple e l’Università del Michigan suggeriscono di usare protezioni come gli inserti auricolari nei luoghi particolarmente rumorosi, di comprare elettrodomestici silenziosi e, quando possibile. di fare puntualmente delle pause quando si lavora in ambienti rumorosi.

Gli utenti di Apple Watch possono sfruttare l’app Rumore abilitando le notifiche per ricevere un avviso quando il vengono rilevati livelli sonori nell’ambiente che potrebbero danneggiare l’udito. Questa funzione utilizza il microfono ma non registra né salva alcun suono; se il livello sonoro medio raggiunge o supera per tre minuti una soglia in decibel prestabilita, l’Apple Watch mostra un avviso.

È possibile controllare anche Livelli rumore ambientale, Livelli audio cuffie e Notifiche rumore nella categoria Udito nell’app Salute su iPhone.

