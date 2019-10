Samsung prevede profitti dimezzati per il terzo trimestre consecutivo

Samsung annuncerà i risultati del secondo trimestre più avanti nel corso di questo mese, nel frattempo le previsioni puntano a profitti Samsung dimezzati per il terzo trimestre consecutivo, con un calo atteso del 56%, stessa percentuale in calo dello scorso trimestre e dopo un crollo del 60% dei profitti nel primo trimestre. A sorpresa l’annuncio delle linee guida per il terzo trimestre della multinazionale sudcoreana è stato accolto positivamente: in borsa il titolo Samsung sta registrando +2,41% nel momento in cui scriviamo.

Questo perché la previsione di profitti operativi per 7700 miliardi di won coreani, pari a circa 6,43 miliardi di dollari, risulta superiore alla media delle stime degli analisti che indicavano invece 7100 miliardi di won, circa 5,91 miliardi di dollari.

Ancora, la previsione per il trimestre che si è concluso a settembre, punta a profitti Samsung superiori rispetto ai 6600 miliardi di won registrati nel secondo trimestre, anche se in caduta libera del 56% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando Samsung aveva registrato profitti pari a 17570 miliardi di won, circa 14,7 miliardi di dollari.

Ancora una volta le cause indicate per i profitti Samsung dimezzati sono i prezzi in discesa dei chip e anche la domanda debole delle componenti, fattori che interessano tutto il mercato e non solo la multinazionale dei Galaxy. Da diversi anni a questa parte i risultati della divisione mobile e degli smartphone non sono particolarmente brillanti, mentre la parte principale dei risultati del colosso era dovuta alla costruzione e vendita di componenti, in particolare chip DRAM e memorie NAND.

Per mesi le vendite sono rallentate anche a causa delle grandi scorte accumulate, ora però secondo un analista riportato da CNBC, i livelli di scorte sia per i fornitori che per i clienti sembrano diminuire. Non solo: anche i prezzi della memorie NAND danno segnali di ripresa, una tendenza che si prevede coinvolgerà anche i chip DRAM nel giro di uno o due trimestri.

In particolare ci sono segnali di ripresa della domanda di chip da parte dei costruttori di computer, smartphone e anche per i data center. Ora non rimane che attendere la presentazione dei risultati Sa,sung ufficiale attesa entro ottobre. Ricordiamo che anche i risultati finanziari Apple saranno presentati il 30 ottobre., evento utile per apprendere l’adamento delle vendite di iPhone 11.