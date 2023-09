Apple Watch Ultra 2 ha una batteria muscolosa

iFixit, azienda specializzata nella vendita di parti di ricambio e in guide allo smontaggio di vari prodotti, ha smontato sia Apple Watch Ultra 2, sia Apple Watch Series 9, permettendo di dare uno sguardo all’interno di questi prodotti.

Il filmato conferma che l’Apple Watch Ultra 2 integra una batteria da 564 mAh, un dato che era già emerso in precedenza da indicazioni ottenute da database normativi; la capacità della batteria scrive Macrumors, è del 4% superiore rispetto a quella da 542 mAh del primo Apple Watch Ultra ma la Mela indica per tutti e due i modelli “fino a 36 ore” la durata con un utilizzo “normale” (180 controlli dell’ora, 180 notifiche, 90 minuti di uso delle app e 60 minuti di allenamento con riproduzione di musica da Apple Watch via Bluetooth, in un arco di 36 ore).

Dal filmato si evince che la batteria di Apple Watch Series 9 è di 282 mAh, identica a quella di Apple Watch Series 8. Per Apple Watch Series 9, la Casa di Cupertino indica autonomia “fino a 18 ore” (calcoata in base al seguente utilizzo: 90 controlli dell’ora, 90 notifiche, 45 minuti di uso delle app e 60 minuti di allenamento con riproduzione di musica da Apple Watch via Bluetooth, in un arco di 18 ore).

iFixit non ha individuato differenze sul versante hardware per il gesto del doppio tap supportato sull’ultimo Apple Watch e che consente di semplificare alcune attività quando si hanno le mani occupate (facendo doppio tap unendo pollice e indice è possibile rispondere a una chiamata, aprire una notifica, far partire la musica o metterla in pausa e altro ancora).

Per approfondire

