Nick Law, vice presidente responsabile marketing di Apple, ha lasciato l’azienda

Nick Law, dirigente di Apple con l’incarico di vice presidente responsabile comunicazioni di marketing, lascia l’azienda dopo solo due anni dal suo arrivo.

A riferirlo è Ad Age – rivista dedicate al mondo della pubblicità – citando non meglio precisate sue fonti. Non è chiaro perché Law avrebbe deciso di lasciare l’azienda né quale sarà la sua nuova destinazione.

Law ha avuto un ruolo chiave nelle strategie di marketing per il digital advertising di TV, media e negozi al dettaglio, e secondo Ad Age è stato particolarmente impegnato in strategie social e digitali.

Law è arrivato in Apple nel giugno 2019 proveniente dal colosso dell’advertising Publicis Groupe, azienda presso la quale aveva ricoperto l’incarico di chief creative officer; all’epoca aveva riferito del suo arrivo in Apple come una scelta difficile, spiegando ancora che “l’opportunità unica di lavorare con un marchio che ho ammirato per tutta la vita era troppo importante e non potevo ignorarla”.

A Cupertino, Law ha prestato servizio in qualità di vice presidente responsabile integrazione marcom (comunicazione di marketing), riportando a Tor Myhren, vice presidente marketing communications, anche quest’ultimo proveniente da una agenzia pubblicitaria prima di arrivare in Apple.

Nick Law era entrato a far parte della squadra di New York Publicis nell’aprile 2018, la terza azienda più grande nel mondo della pubblicità, con ricavi annuali che si attestano intorno agli 11,7 miliardi di dollari.

Nell’agosto del 2020 Phil Schiller ha lasciato il ruolo di capo del marketing di Apple, incarico ora affidato a Greg Joswiak, una figura che nel corso degli ultimi anni è cresciuta progressivamente di ruolo.