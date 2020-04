Nel video Apple Float un colibrì sfoggia iPad Pro con Magic Keyboard

Il nuovo spot Apple Float è dedicato a iPad Pro 2020 abbinato a Magic Keyboard, la prima custodia con tastiera Apple dotata anche di trackpad. Ma invece di concentrarsi sulla prima tastiera per iPad con meccanismo a forbice e sulla presenza del trackpad per il controllo più preciso del puntatore a schermo, il breve filmato Apple Float ricrea in digitale un coloratissimo colibrì per evidenziare la leggerezza e la versatilità del tablet in abbinamento al nuovo accessorio.

In particolare l’aggancio magnetico e l’ingegnoso sistema che sostiene il tablet, che letteralmente si libra sulla tastiera, vengono messi in risalto dalle movenze del colibrì. Quando è chiusa Magic Keyboard protegge il tablet, invece quando l’utente deve usare il dispositivo per lavorare, l’accessorio funge da sostegno ricreando la posizione tipica di schermo e tastiera di un computer portatile.

Grazie all’aggancio magnetico e alla possibilità di regolare a piacere l’inclinazione di iPad è sempre possibile trovare la posizione ideale per lavorare in ogni condizione, sia quando abbiamo a disposizione un tavolo o una superficie fissa, sia quando invece appoggiamo il tablet sulle gambe.

Non c’è dubbio che il breve video Apple Float, dura circa un minuto, riesce nell’obiettivo: l’eleganza delle soluzione e la libertà completa per l’utente sono messi in risalto dalle acrobazie in volo del colibrì che volteggia libero in lungo e in largo intorno al tablet, avvicinandosi e allontanandosi a piacere dal display.

Nelle sue acrobazie il colibrì viene anche a trovarsi perfettamente di fronte al nuovo gruppo di fotocamere degli iPad Pro 2020, i primi tablet di Cupertino dotati di fotcaemra wide, una ultra wide e anche del sensore LiDAR per funzioni ed effetti avanzati per fotografia e realtà aumentata.

Su Macitynet trovate altri dettagli su iPad Pro e sulla Magic Trackpad con prezzi, caratteristiche e offerte speciali anche sui modelli della generazione precedente: ecco gli ultimi articoli.