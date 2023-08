Apple testa M3 Max con 16 core CPU per MacBook Pro

Il primo chip Apple costruito con tecnologia a 3 nanometri sarà Apple A17 atteso a settembre nei nuovi iPhone 15 Pro: già a ottobre dovrebbero arrivare i primi Mac base con il chip Apple M3, anche questo costruito con processo a 3 nanometri: nei laboratori di Cupertino si prepara comunque già il passo successivo con i test in corso per M3 Max con 16 core di calcolo CPU e ben 40 core GPU per la grafica.

L’anticipazione è attendibile perché corrisponde alla tabella di marcia fin qui seguita da Apple e anche perché proviene da Mark Gurman, la migliore fonte non ufficiale di novità Apple, seconda solamente al reparto marketing e comunicazione di Cupertino.

Nel giro di poche ore il giornalista di Bloomberg ha prima rivelato test in corso per il modello base Apple M3 con 8 core di calcolo CPU e 10 core grafici GPU in esecuzione su quello che sarà il prossimo Mac mini atteso nel 2024. Ma lo stesso chip potrebbe debuttare già nel mese di ottobre in MacBook Pro 13” e anche negli iMac aggiornati.

Poco dopo nel registro log di un software terze parti uno sviluppatore ha scoperto i test in corso su un portatile Mac non ancora in vendita, siglato J514, dotato di una variante più potente di M3 con 16 core di calcolo CPU, 40 core grafici GPU e 48GB di memoria unificata.

Tutti i dettagli puntano a MacBook Pro 2024: rispetto a M2 Max, il candidato trapelato M3 Max offre 4 core CPU di calcolo in più e due core grafici aggiuntivi. Attualmente MacBook Pro con chip M2 Max si può avere con memoria RAM unificata da 32GB, 64GB e 96GB, così per M3 Max è lecito aspettarsi dotazioni di RAM più ampie.

Salvo ulteriori future sorprese, potremo sapere di più sull’architettura di M3 con la presentazione Apple. In ogni caso l’aumento dei core e il passaggio alla tecnologia a 3 nanometri assicurano che ci sarà un sensibile balzo sia nelle prestazioni che nella riduzione dei consumi di energia, e quindi più autonomia.

Il rinnovo della gamma Mac in fase di test contribuirà a risollevare le vendite della divisione dopo alcuni trimestri non particolarmente brillanti. Per l’elenco di tutti i nuovi Mac in arrivo con chip Apple M3 rimandiamo a questo articolo.