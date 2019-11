Cover Amazon trasforma le fotocamere di iPhone 11 Pro nel lanciamissili di Schwarzenegger

La mitica custodia che trasforma le fotocamere dei nuovi iPhone nel lanciamissili del film Commando è in vendita su Amazon Italia. Vi avevamo parlato di questo curioso accessorio lo scorso mese ma era in vendita solo negli USA: adesso invece la potete comprare anche voi per soli 19,99 euro.

Come dicevamo questa custodia prende in prestito le tre fotocamere del telefono per trasformarle nelle bocchette del lanciarazzi usato da Schwarzenegger nel film Commando.

Sul retro della cover è infatti ben visibile l’attore che, interpretando il colonnello John Matrix del sopracitato film, tiene il lanciarazzi in spalla in quella che è una delle scene più iconiche della pellicola.

Ma al posto dei fori dai quali partirebbero i razzi sono intelligentemente posizionati gli obiettivi delle fotocamere posteriori di iPhone, che sono tre nel caso dei modelli Pro e Max mentre due per quanto riguarda iPhone 11.

Questa custodia è infatti disponibile nelle tre versioni per poter essere utilizzata con ciascuno dei nuovi modelli dell’ultima generazione di iPhone lanciata sul mercato a settembre e, stando alle specifiche dichiarate dal produttore, è costruita con ottimi materiali.

Il retro infatti è ricoperto da uno strato in vetro temperato che protegge il disegno dai graffi e al contempo assicura il funzionamento del sistema di ricarica a induzione, con il quale la batteria dei nuovi telefoni può essere ricaricata semplicemente appoggiando i dispositivi sulle piastre di ricarica wireless compatibili.

Le cornici invece sono realizzate in morbido poliuretano termoplastico che assicura un’ottima protezione ai bordi parallelamente ad una sufficiente malleabilità per consentire di infilare agevolmente il telefono all’interno della custodia.

Come dicevamo, se fino a qualche giorno fa era una esclusiva per i soli clienti Amazon americani, da oggi la medesima custodia si può acquistare anche alle nostre latitudini, al prezzo di 19,99 euro con spedizione gratuita per ciascuna delle tre versioni disponibili rispettivamente per iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.