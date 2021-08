Spotify Plus fonde il meglio dei due mondi a 99 centesimi

Spotify Plus è un nuovo livello di abbonamento da 0,99 dollari, che combina il meglio di Spotify gratis e Premium. Il piano, al momento in fase di test con un ristretto gruppo di utenti, presenta ancora annunci pubblicitari come il livello gratuito di Spotify, ma non impone alcun limite al numero di brani che è possibile saltare in un’ora. Non solo.

Gli utenti sono anche liberi di scegliere quali brani desiderano ascoltare nello specifico, piuttosto che limitarsi alla riproduzione casuale all’interno di album e playlist. Il nuovo livello Spotify Plus è un decimo del costo rispetto al livello Premium senza pubblicità e senza restrizioni di Spotify, che attualmente costa 9,99 dollari/euro al mese.

Il livello gratuito di Spotify, invece, esiste nella sua forma attuale dal 2018 e non consente agli utenti di saltare più di sei tracce all’ora, né consente loro di scegliere e ascoltare tracce specifiche, eccetto che per 15 playlist selezionate che vanno da editoriali a raccolte generate tramite algoritmo come “Discover Weekly” e “Daily Mix”.

Al di fuori di queste playlist, gli utenti gratuiti possono ascoltare solo tracce in ordine casuale. Il nuovo livello Spotify Plus, dunque, è un modo relativamente economico per ridurre alcune di queste restrizioni. La notizia del nuovo livello di test è stata inizialmente condivisa da un lettore di The Verge, e successivamente confermata da Spotify in una dichiarazione ufficiale:

Lavoriamo sempre per migliorare l’esperienza Spotify e conduciamo regolarmente test per valutare le nostre decisioni. Stiamo attualmente conducendo un test di un piano di abbonamento supportato da pubblicità con un numero limitato di nostri utenti

Tuttavia, Spotify ha avvertito che non c’è alcuna garanzia che il nuovo livello di abbonamento verrà lanciato e reso disponibile per tutti nella sua forma attuale:

Alcuni test finiscono per aprire la strada a nuove offerte o miglioramenti, mentre altri possono fornire solo insegnamenti. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni da condividere

Spotify ha una storia di test di nuove funzionalità anni prima che vengano effettivamente lanciate. Il miglior esempio di ciò è lo streaming audio senza perdita di dati, che Spotify stava testando già nel 2017, poi trasformatosi ufficialmente nel livello HiFi all’inizio di quest’anno, ma che deve ancora essere rilasciato. Altri test includono storie simili a Snapchat per playlist selezionate e schede di citazioni visive per podcast, che non sembrano più essere visibili nell’app.

Ricordiamo che da luglio Spotify ha reso disponibile la riproduzione di brani su Apple Watch anche senza connessione Internet. Per tutto quello che c’è da sapere sul servizio di musica in streaming concorrente a Spotify, ossia Apple Music, si parte da qui.