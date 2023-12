Apple mette in guardia dall’uso di alimentatori non certificati con Apple Watch

In un documento di supporto, Apple mette in guardia gli utenti da problemi che potrebbero verificarsi usando cavi e accessori contraffatti o non certificati con Apple Watch, evidenziando inconvenienti quali: ricarica lenta, ripetuti avvisi sonori e riduzione nella durata della batteria.

Nel documento, Apple suggerisce come identificare il cavo magnetico per la ricarica (con attacco USB-A) e il cavo magnetico USB‑C per la ricarica rapida di Apple Watch, spiegando che quelli non prodotti da Apple presentano tipicamente colori diversi e su questi sono assenti delle indicazioni.

Sui cavi di ricarica originali Apple appare uno di questi “model number”:

A1570

A1598

A1647

A1714

A1768

A1923

A2055

A2056

A2086

A2255

A2256

A2257

A2458

A2515

A2652

A2879

È possibile verificare il produttore del cavo collegando quest’ultimo al Mac: aprendo il menu Mela > Informazioni su questo Mac > Ulteriori informazioni e da qui scegliendo la voce “Resoconto di Sistema”: selezionando (a sinistra) la sezione “USB” sono visibili (nel riquadro a destra) dettagli sul cavo collegato al computer (il produttore deve essere “Apple Inc.”).

Sui cavi di terze parti certificati Apple deve essere presente l’indicazione MFi e i logo dedicati sui cavi stessi e sulla confezione.

È possibile fare una ricerca su un database dedicato di Apple per capire se un prodotto è realmente certificato MFi partendo dal modello, oppure il brand o il codice UPC/EAN.

Apple raccomanda di usare solo accessori certificati e con il logo MFi anche con iPhone per impedire danni ai dispositivi, evidenziando anche il possibile presentarsi di problematiche ai cavi.

La ricarica rapida richiede un cavo magnetico USB-C per la ricarica rapida di Apple, A differenza degli altri caricabatterie, questo cavo ha un connettore USB-C e alluminio intorno al caricabatterie magnetico. Con la ricarica rapida, il livello della batteria di Apple Watch Series 7 e modelli successivi può passare da 0 a 80% in circa 45 minuti. Il livello della batteria di Apple Watch Ultra e modelli successivi può passare d 0 a 80% in circa un’ora.