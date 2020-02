Apple migliora Quick Look in Safari per fare acquisti in realtà aumentata

Apple ha mostrato la funzione Quick Look di Safari già nel 2018: grazie a questa funzione non occorre un’app dedicata per visualizzare oggetti 3D in realtà aumentata ancora prima di acquistarli, perché tutto si fa direttamente dal browser di iPhone e iPad.

A partire da iOS 13 Apple ha aggiunto la possibilità di incorporare collegamenti e pulsanti che permettono all’utente di ottenere informazioni, specifiche e anche di procedere direttamente all’acquisto senza abbandonare la visione 3D di Quick Look in Safari. Questa soluzione rende l’esperienza molto più semplice e diretta, non costringendo l’utente ad abbandonare la visione AR per consultare le specifiche del prodotto o per l’acquisto.

Anche se queste funzioni sono state introdotte già da tempo da Cupertino, negli USA arrivano in queste ore le prime implementazioni da parte di grandi catene e marchi, come segnala Cnet. Da iPhone e iPad mentre si naviga sui siti web di Bang & Olufsen, Home Depot, Wayfair e altre società ancora, ora vengono mostrate più opzioni mentre l’utente visualizza i prodotti desiderati in realtà aumentata tramite Quick Look di Safari.

Ricordiamo che Quick Look è integrato non solo in Safari ma anche in altre app si serie di iOS tra cui Messaggi, Mail, Note e anche News e permette di visualizzare oggetti 3D in formato file di formato USDZ. I lavori proseguono: più avanti quest’anno Apple introdurrà in Quick Look di Safari anche la funzione di audio spaziale, già implementata in iOS 13.4 beta. Tanti pezzi di un puzzle che secondo molti porterà al lancio di occhiali Apple o di un visore Apple per realtà aumentata, anticipato da anni ma finora non ancora materializzato.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di realtà aumentata sono disponibili da questa pagina. Invece per tutti gli articoli che parlano di iPhone e iPad rimandiamo alle rispettive sezione dedicato del nostro sito.